ट्विंकल खन्नावर मुंढे इफेक्ट! तुकाराम मुंढेंनी हॉटेल चेक केलंय का…? आधी प्रश्न विचारला मग पनीर मागवलं, पुढे...

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या चाहत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यांनी हे पद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ठिकठिकाणी धडक कारवाई करत अनेकांच्या तोंडाला फेस आणला. मोठं असो वा छोटं त्यांनी कुणालाही सोडलेलं नाही. त्यामुळे सगळ्यांनीच त्यांची धास्ती घेतलीये. अशातच ट्विंकल खन्ना हिने मुंढेंच्या कामाचं कौतुक करत स्वतःच्या कीचांवर धाड टाकली. यासोबतच आणखीही काही गोष्टी केल्या ज्या वाचून सगळ्यांना हसू आलंय. एक पोस्ट करत तिने तिने त्यांच्या कामाचं कौतुक केलं. .ट्विंकलने पोस्ट करत लिहिलं, 'आधी सिनेमांमध्ये काम करण्यापूर्वी जेव्हा मी जत्रेमध्ये फिरायला जायचे तेव्हा ‘बुड्ढी के बाल’ ही गोड कापूसकँडी फ्लोरोसंट गुलाबी रंगाची असायची; पण आता तो गुलाबी रंग उडाला आहे. आता टच-अप करण्यापूर्वी जसे माझे केस दिसतात, अगदी तशीच ही कापूसकँडी दिसतीये. आता खरं तर ‘बुढ्ढी के बाल’चं नाव योग्य ठरत आहे. हा गुलाबी रंग गायब झालाय, त्यामागे एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा हात आहे.' .स्वतःच्या किचनवर टाकली धाड पुढे तिनं लिहिलं, “तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईमुळे शेकडो रेस्टॉरंट्स पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली आहेत, ज्यात ‘डॉमिनोज’चाही समावेश आहे. जिथं मुंढे जातात, तिथं मुंड्या (मान) खाली होतात.. मुंढेंकडून प्रेरणा घेऊन मीसुद्धा घरातील स्वयंपाकघरावर अचानक धाड टाकली. तिथं एक शाही मसाला हा मुघलाच्या काळातच ‘एक्स्पायर’ झालेला होता. ज्यांना आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमधून मुघलांचं अस्तित्व पुसून टाकायचं आहे, त्यांनी आधी घरातील दुपारच्या जेवणापासून सुरुवात केली पाहिजे.”.तुकाराम मुंढेंनी हॉटेल चेक केलंय का?त्यानंतर ट्विंकल खन्नानं एका हॉटेलमधील अनुभव सांगितला. ती म्हणाली, “मी एका रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर वेटरला, “मुंढेंनी तुमच्या रेस्टॉरंटची तपासणी केली आहे का?” असं विचारलं. त्यावर वेटरनं ‘हो, मागच्या आठवड्यात तपासणी झालीये,’ असं सांगितलं. हे हॉटेल मुंढेंनी तपासल्यामुळे मी निर्धास्तपणे पनीर टिक्का मागवलं. मात्र, पनीरचा तुकडा तोंडात जाण्याआधीच तो खाली पडून थेट माझ्या मार्टिनीमध्ये (ऑलिव्ह किंवा लेमन ट्विस्टपासून बनवलं जाणारं कॉकटेल ड्रिंक) पडला. त्यामुळे आता वेगळं ड्रिंक मागविण्यापेक्षा याचंच नाव ‘मुंढे मार्टिनी’ ठेवलं. त्यामध्ये जिन, व्हर्माउथ, ऑलिव्ह आणि पनीरचं भन्नाट मिश्रण आहे.”.मराठमोळ्या अभिनेत्रीची हिंदी मालिकेत दमदार एंट्री; 'झी मराठी'च्या या सिरीयलचा आहे हिंदी रिमेक; फोटो पाहून ओळखू शकाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.