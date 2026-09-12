बापरे! पूनम धिल्लो अन् पद्मिनी कोल्हापुरेंविरोधात अभिनेत्रीची पोलीस तक्रार; नेमकं काय घडलं?

UPASANA SINGH POLICE COMPLAINT AGAINST POONAM DHILLON AND PADMINI KOLHAPURE: अभिनेत्री उपासना सिंह आणि पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे यांच्यातील वाद वाढताना पहायला मिळतोय. याआधी उपासना सिंह यांनी पूनम आणि पद्मिनी यांच्यांवर अपमान झाल्याचा आरोप केला होता. आता त्यांनी पुन्हा एकदा उपासना यांनी दोघींवर गंभीर आरोप केले आहेत. अशातच सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यात उपासना सिंह आणि CINTAA च्या काही माजी सदस्यांना पोलिसांनी चर्चा करताना पहायला मिळतय. व्हिडिओमध्ये पूनम ढिल्लों आणि पद्मिनी कोल्हापुरे पहायला मिळत आहेत. .CINTAA मधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपासना सिंह यांनी असा आरोप केला आहे की,'पूनम ढिल्लों आणि पद्मिनी कोल्हापुरे या एक टेम्पोमधून CINTAAची महत्त्वाची कागदपत्रे कार्यालयाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करत होत्या.' असा आरोप केलाय. आता या प्रकरणाबाबत पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केलाय. यावेळी उपसाना सिंह यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, 'एका अभिनेत्याचा फोन आल्यानंतर त्यांना संपूर्ण घटनेची माहिती मिळाली. तेव्हा त्यांनी घटनास्थळी पोहचत पोलिसांना याबाबत माहिती दिली.'.उपासना सिंह म्हणाल्या, 'त्या परिसरातून एक अभिनेता जात होता, तेव्हा त्याने मला फोन करून काय सुरू आहे याबाबत सांगितलं. त्यानंतर मी लगेच तिथं पोहचले आणि पोलिसांना बोलावून घेतलं.'यानंतर व्हिडिओमध्ये उपासना सिंह आणि अभिनेत्री प्रीती या एका पोलिस अधिकाऱ्याशी चर्चा करताना दिसत होत्या. तसंच यावेळी उपासना असही म्हणाल्या, 'CINTAAच्या एका सदस्याने यापूर्वीही या कागदपत्रांबाबत संशय व्यक्त केला होता आणि फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी केली होती.'.दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे CINTAAमधील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, उपासना सिंह यांनी केलेल्या आरोपांवर पूनम ढिल्लों आणि पद्मिनी कोल्हापुरे यांची या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. .25 लाखांचा प्रश्न आला, उत्तरही बरोबर होतं; तरी गेम सोडला! फीअभावी शाळेबाहेर पडलेला आज 400 मुलांचा ‘गुरू’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.