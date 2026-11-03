‘जोगवा’मधील एका क्लोज शॉटने बदललं उपेंद्र लिमयेंचं नशीब! राजीव पाटील यांची भविष्यवाणी ठरली खरी

UPENDRA LIMAYE RECALLS JOGWA SHOOTING EXPERIENCE: मराठीतील 'जोगवा'सिनेमा २००९ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. हा सिनेमा अंधश्रद्धेवर बोट ठेवणारा आणि एक नवी दिशा देणारा होता. या सिनेमात मुक्ता बर्वे आणि उपेंद्र लिमये यांनी जबरदस्त काम केलं होतं. उपेंद्र लिमयेसाठी तर हा सिनेमा गेमचेंजर ठरला. 'सर्वोकृष्ट अभिनेता' म्हणून त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा मिळाला. त्याने सिनेमातील 'तायप्पा' या पात्रासाठी भरपूर मेहनत घेतली होती. दरम्यान अशातच 'मित्र म्हणजे' या युट्यूब चॅननला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने जोगवाबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्यात. .जोगवाबद्दल बोलताना उपेंद्र लिमये म्हणाला, 'मला या सिनेमासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणार हे दिग्दर्शक राजीव पाटील यांनी आधीच सांगितलं होतं. जेव्हा हा सिनेमा केला त्यानंतर आयुष्यातील बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. माझं नशीब मोठं होतं म्हणून माझ्याकडे ती भूमिका आली. राजीव पाटील सिनेमा साइन करून माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले, 'तुला वाटतं ना, तु खूप भारी अभिनेता आहे. तर मी एक भूमिका करण्यासाठी देतोय. ही तु करून दाखव नाहीतर मी सगळ्यांना सांगेन की, तु अभिनयासाठी काही मर्यादा ठेवल्या आहेत.' तेव्हा मी ती भूमिका आव्हान म्हणून स्वीकारली होती. '.'मी जवळपास २ महिने सराव केला. मला सगळ्या गोष्टींची आधीच कल्पना होती. तसंच स्क्रिप्टमध्ये इंटरफेअर करण्याची मुभाही देण्यात आली होती. मला त्या सिनेमातील कोणता सीन आठवत नाही ना, मी कोणाशी चर्चा केलीय अशा काहीच गोष्टी मला आठवत नाही. शूटिंगदरम्यान भावनिक अॅगलने बऱ्याच गोष्टी करण्यात आल्या. क्लोज शॉट, रडताना वगैरे सगळं. एकदा एक क्लोज शॉट झाला आणि राजीव म्हणाले, 'उप्या, यावर्षी तुला नक्कीच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणार. इतकी भारी शॉट दुसरा कोणी देऊच शकणार नाही. तु जे सिनेमात काम केलय ते कुणीच करु शकत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार तुलाच मिळाला पाहिजे नाहीतर माझा पुरस्कारावरचा विश्वास उडेल' असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर त्या वर्षीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मला मिळाला होता.' .'महाराजांचे गडकिल्ले, जंगलं आणि डोंगर धोक्यात'; सयाजी शिंदेंचा संतापले, सह्याद्री वाचवण्यासाठी सुरू केली मोठी चळवळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.