उपेंद्र लिमये यांचा नवा अंदाज! अभिनय सोडून माईक घेतला हातात, 'चिकीझिंग'साठी गायलं भन्नाट गाणं

CHALA CHALA MAMACHYA GAAVALA SONG RELEASE: अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांनी आजवर अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेत एक वेगळपण जाणवलं. अशातच आता ते आपल्या आवाजातून प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच सफरीवर घेऊन जाणार आहेत. 'चिकीझिंग' या आगामी मराठी चित्रपटातील 'चला चला मामाच्या गावाला...' या गाण्याला त्यांनी आवाज दिला आहे. .सतीश तांदळे यांनी हे गाणे लिहिलं असून अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या एका खोडकर मुलाला धाक दाखवून शिस्त लावण्याचा प्रसंग गाण्यातून मांडण्यात आला आहे. हृषिकेश कुलकर्णी यांचे संगीत गाण्यातील गंमत आणि नाट्य अधिक खुलवणारे आहे. बालपणातील खोड्या, मुलांचे कल्पनाविश्व आणि त्यांच्या भावविश्वातील विविध अनुभवांवर 'चिकीझिंग' या चित्रपटाचे कथानक आधारले आहे. .ग्रामीण परिसराची पार्श्वभूमी असलेल्या या चित्रपटात 'चिक्या' या मुलाच्या भूमिकेत बालकलाकार कृष्णराज वाईगडे दिसणार आहे. राजेंद्र बगाटे आणि वैभव कुलकर्णी यांनी चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. दीपक वाणी आणि जयप्रकाश भांडे प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती ए थीमटीम स्टुडिओ प्रॉडक्शनने कीफ्रेम प्रॉडक्शनच्या सहकार्याने केली आहे. सुप्रिया बगाटे निर्माती आहेत.. प्रभाकर मोरे, सेजल कोरे, अमृता सुरेश, गायत्री देशपांडे, आदित्य घनश्याम, राहुल कुलकर्णी आणि डॉ. सोनाली घाटणेकर यांच्या चित्रपटात भूमिका आहेत. व्हिडिओ पॅलेसच्या सहकार्याने है गाणे प्रदर्शित झाले असून, १९ नोव्हेंबरला हा चित्रपट चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे..Prajakta Mali: 'पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या इंडस्ट्रीत तू...' प्राजक्ता माळीची क्रांती रेडकरसाठी खास पोस्ट; म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.