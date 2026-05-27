'बॉलिवूडमध्ये मराठी कलाकरांना घाटी म्हणतात' वैभव मांगले हिंदी सिनेसृष्टीबद्दल स्पष्टच बोलले... म्हणाले...

BOLLYWOOD DISCRIMINATION AGAINST MARATHI ARTISTS: मराठी मनोरंजनविश्वातील अभिनेते वैभव मांगले यांनी सिनेमासह मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान अशातच ते एका पोस्टमुळे चर्चेत आले आहे. वैभव मांगले नेहमीच सोशल मीडियावर परखडपणे मत मांडताना पहायला मिळतात. अशातच आता त्यांची एक पोस्ट चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत मराठी कलाकरांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल सांगितलं आहे. 'बॉलिवूडमध्ये मराठी कलाकारांना घाटी समजलं जातं' असही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलय. .ते पोस्ट शेअर करत म्हणाले की, 'मराठी कलाकार आता हिंदीत चमकणार, चमकले असं फालतू कौतूक बंद करा. हिंदी मनोरंजनविश्वात काम केलं म्हणजे भारी कलाकार का? हा सगळा बिनडोकपणा आहे. आम्ही इथं काम करतो आमचं प्रेम कामावर आहे. हिंदीत काम केलं म्हणून कोणता मराठी रसिक हिंग लावून विचारत नाही. हिंदीत नेहमीच मराठी पार्श्वभूमी असलेल्या भूमिकाच कलाकारांना मिळतात. माधुरी आणि नाना सोडले तर तिथं मराठी कलाकरांना किंमत दिलीच जात नाही. त्यांना घाटी म्हणून संबोधलं जातं' असं म्हणत त्यांनी हिंदी मनोरंजनविश्वाची सत्य परिस्थिती दाखवून दिली. .पुढे लिहिताना ते म्हणाले की, 'हिंदी मनोरंजनविश्वात मराठी कालाकारांबद्दल एक आकस आहे. कधीही त्यांना किंमत दिली जात नाही. प्रशांत दामले, उमेश कामत, प्रिया बापट, भरत जाधव, मुक्ता बर्वे, निर्मिती सावंत हे खुप महत्त्वाचे कलाकार आहेत. धन्यवाद. आता काही जण म्हणतील, कोणी काम दिलं नाही म्हणून असं सुचतय वगैरे. परंतु मी आधीच सांगून ठेवते की, त्या इंडस्ट्रीनं भुरळ घातली नाही आणि मला कधी भारी सुद्धा वाटलं नाही. ' असं ते म्हणालेत..