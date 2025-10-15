'प्रसिद्धीसाठी मुलाचा वापर...' वैभव मांगले केबीसीतील व्हायरल इशितसोबत, म्हणाले...'हकनाक त्या मुलाच्या भविष्याचा...'

सध्या सगळीकडे ज्युनिअर कौन बनेगा करोडपतीची चर्चा सुरु आहे. या शोमधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये बिग बींसमोर हॉट सीटवर एक मुलगा बसलेला पहायला मिळतोय. ईशीत भट्ट या मुलाचं नाव असून तो पाचवीत शिकतो. दरम्यान केबीसीच्या शोमध्ये उत्तर सांगताना तो अमिताभ यांच्याशी अतिशय उद्धटपणे बोलत होता. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी त्याला प्रचंड ट्रोल केलं. त्याच्यावर टीका करण्यात आली. परंतु आता वैभव मांगलेनं त्याची बाजू घेतलीय..केबीसीच्या शोमध्ये हॉट सीटवर बसल्यावर ईशाचं वागणं अनेक लोकांना खटकलं. त्यामुळे त्याला सोशल मीडियावर लोकांनी प्रचंड ट्रोल केलं. दरम्यान आता या ट्रोलिंगवर अभिनेते वैभव मांगले यांनी आपल मत व्यक्त केलय. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहलं की, 'केबीसीने हे प्रसिद्धीसाठी केलं असेल तर हे अत्यंत वाईट आहे. त्या मुलाच्या भविष्याचा बळी दिला गेलाय' असं वैभव मांगले यांनी प्रतिक्रिया दिलीय..वैभव मांगले काय म्हणाले?वैभव मांगले यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, 'केबीसीच्या प्रसिद्धीसाठी त्या मुलाचा जर वापर झाला असेल तर हे एक भीषण वास्तव्य आहे. आपण एका भीषण वास्तव्यात आहोत. हकनाक त्या मुलाच्या भविष्याचा बळी दिला गेलाय.' असं वैभव मांगलेनं त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. सध्या त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .काय आहे प्रकरण?केबीसीमध्ये इशित भट्ट नावाचा मुलगा सहभागी झाला होता. अमिताभ यांच्यासमोर हॉटसीटवर बसल्यावर अतिशय उर्मटपणे त्यांना म्हणाला की, 'मला आता तुम्ही नियम सांगत बसू नका... मला सगळं माहिती असतं.' त्यानंतर तो अमिताभ प्रश्न विचारण्याआधीच उत्तर देऊ लागला. त्यानंतर पाचव्या प्रश्नातच तो चुकला. त्याच्या उद्धट वागण्यामुळे त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. .खरंच रानू मंडल वेडी झालीय? 5 वर्षात अशी झाली अवस्था, घरात कीडे तर खाण्याचे हाल तरीही, मध्येच हसते, मध्येच रडते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.