अर्जुन आणि सायलीचा रोमँटिक व्हॅलेंटाईन! सायलीनं दिलं खास सप्राईज, Tharla Tar Mag चा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

Tharla Tar Mag Valentine Promo: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या मालिकेत सायली आणि अर्जुनने एकमेकांच्या कामाची आदलाबदली केली आहे. अर्जुन घर सांभाळणार आहे तर सायली बाहेर ऑफिसमध्ये कामाला जात असल्याचा ट्रॅक सध्या 'Tharla Tar Mag' मालिकेत सुरु आहे. सायली सेम अर्जुनसारखं वागताना पहायला मिळतेय. अर्जुन जसा ऑफिसमधून आल्यांवर सर्वांसमोर बायको-बायको करुन रडत असतो. तसंच सायली नवरा-नवरा करुन रडताना पहायला मिळतेय..दरम्यान आता मालिकेत व्हॅलेंटाईन वीक दाखवण्यात येत आहे. अर्जुन सायलीसाठी खास गुलाब घेऊन येतो. परंतु प्रिया त्या गुलाबाच्या बुके गायब करते. जेव्हा सायली आणि अर्जुन रोझ डे सेलिब्रेट करतात. त्यावेळी त्याला बुके सापडत नाही. सायली त्याला एक मोठा बुके गिफ्ट देते. परंतु अर्जुनकडे देण्यासाठी काहीच नसतं. तेव्हा अर्जुन मसाल्यातील चक्री फुल सायलीला देतो. ते सायलीला प्रचंड आवडतं. त्यांचं प्रेम पाहून घरातले सुद्धा खुश होतात. परंतु प्रिया प्लॅन फसल्यामुळे चिडते. .दरम्यान आता मालिकेत सायली आणि अर्जुन व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट करताना दाखवण्यात आले आहे. दोघेही व्हॅलेंटाईन डेची तयारी करत असतात. अशातच आता स्टार प्रवाहने एक नवीन प्रोमो शेअर केलाय. त्या प्रोमोमध्ये सायली अर्जुनला प्रेमाची दिवशी खास सप्राईज देते. .स्टार प्रवाहनं शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये जेव्हा अर्जुन घरात जेवण बनवत असतो, त्यावेळी गाडीचा हॉर्न वाजतो. ते पाहून अर्जुन बायको आली म्हणत घराचं दार उघडतो. परंतु तेव्हा त्याला कोणीच दिसत नाही. तेव्हा एक भलामोठा पिंक टेडी त्याच्याजवळ येतो. त्याला कळतं की, ही सायली आहे. तो लाजतो आणि म्हणतो... 'बायको सगळे बघताय ना' त्यावर सायली म्हणते 'तुम्ही सुद्धा मला असंच पेचात पाडता ना.. आता कसं वाटतय. ' त्यावर अर्जुन 'बेस्ट वाटतय' असं बोलतो. नंतर दोघे एकमेकांना व्हॅलेंटाईन डे विश करतात. .सध्या सोशल मीडियावर Tharla Tar Mag मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय. या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट करत सायली-अर्जुनच्या जोडीचं कौतूक केलय. अनेकांनी हार्ट इमोजी देत 'दोघे सोबत खुप छान दिसतात' असं म्हटलंय. .Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनच्या सापळ्यात अलगद सापडला नागराज ! सुमनसमोर कबूल केलं सत्य; "आता तन्वी..".