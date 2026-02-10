'अत्यंत वाईट एरियामध्ये शूट करतेय..' जुई गडकरी स्पष्टच बोलली, म्हणाली...'मेडिकल इमर्जन्सी...'

Jui Gadkari Raises Concern Over Madh Island Roads and Traffic viral video: अभिनेत्री जुई गडकरी ही मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिची 'ठरलं तर मग' ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. सायलीची भूमिका साकारत जुईनं स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. जुई गडकरी ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती तिचे वयक्तिक आयुष्याचे अपडेट्स, सेटवरच्या गोष्टी नेहमीच सोशल मीडियावर शेअर करत असते. .सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जुई नेहमीच तिचे परखड मतं मांडताना पहायला मिळते. अशातच आता जुई गडकरी एक वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिने मुंबईतील रस्त्याची दुरावस्था दाखवून दिलीय. तसंच तिथल्या ट्रॅफिकबाबत संतापही व्यक्त केलाय. .जुई गडकरी हिने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटलं की, 'आज मी ही पोस्ट शेअर करतेय. कारण मी सध्या एका वाईट एरियामध्ये शुट करतेय. मढ आयलँड नावाच्या एरियामध्ये शुट सुरुये. हा एरिया इतका वाईट आहे की, इथं कोणतीही सुविधा नाही. अगदी बेसिक गोष्टी देखील नाहीत. गेल्या ३.५ वर्षापासून इथं रस्त्याचं काम सुरु आहे. आरामात काम करताय. रोज नवीन खड्डे, नवीन त्रास, आणि ट्राफिक. शनिवार रविवार तर इथं जत्रा लागते. ट्राफिक तर अक्षरश: जीवघेणी असते. इथं एखादी मेडिकल इमर्जन्सी आली तर काय करायचं?' असा सवालही तिने व्हिडिओच्या माध्यमातून विचारलाय. .पुढे जुईनं लिहलं की, 'आधीच मुंबईत ट्राफिक कमी होण्याचं नाव घेत नाही. सिग्नलला देखील काही न काही खोदलेलं असतंच. त्यात एवढं सगळं पार करुन मढला येयचं, तिथही ट्राफिक आहेच. हा रोजचाच दिनक्रम झालाय. आज राहावलं नाही, म्हणून पोस्ट करतेय. १० किलोमीटरचा रस्त्या करायला यांना 3.5 वर्ष कशी लागतात? कळत नाहीय. अशी सुविधा मिळत असेल तर नक्की काय करायचं माणसाने?' असा सवालही तिने उपस्थित केलाय..दरम्यान जुई गडकरीने पोस्टसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना टॅग केलय. तसचं लवकरात लवकर या रस्त्याचा मार्ग काढण्याची विनंतीही तिने केली आहे. .सायली-अर्जुनची मास्टरमाईंड खेळी, सुमन काकूला सुखरुप घरी आणलं, नागराजचा हात आहे हे कळूनही महिपतवर आळ का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.