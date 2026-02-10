Premier

'अत्यंत वाईट एरियामध्ये शूट करतेय..' जुई गडकरी स्पष्टच बोलली, म्हणाली...'मेडिकल इमर्जन्सी...'

JUI GADKARI SLAMS MUMBAI POOR ROAD VIRAL VIDEO: अभिनेत्री जुई गडकरी हिने तिच्या सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिने रस्त्याची दुरावस्था दाखवणारा व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केलाय. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.
Apurva Kulkarni
Jui Gadkari Raises Concern Over Madh Island Roads and Traffic viral video: अभिनेत्री जुई गडकरी ही मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिची 'ठरलं तर मग' ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. सायलीची भूमिका साकारत जुईनं स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. जुई गडकरी ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती तिचे वयक्तिक आयुष्याचे अपडेट्स, सेटवरच्या गोष्टी नेहमीच सोशल मीडियावर शेअर करत असते.

