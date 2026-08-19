स्वामिंग पूल, हिरवीगार झाडं... वंदना गुप्तेंच्या अलिबागमधल्या बंगल्याची खास झलक; नाटकाच्या टीमचं केलं जंगी स्वागत

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी नाटक मालिका आणि चित्रपटातून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. त्यांच्या ‘पछाडलेला’, ‘बाईपण भारी देवा’, ‘टाइमप्लीज’, ‘बकेट लिस्ट’ यातील भूमिका चांगल्याच गाजल्या, त्यांचा भारदस्त आवाज आणि चेहऱ्यावरचे हावभाव यामुळे त्या कायमच प्रेक्षकांच्या आवडत्या ठरल्या. सध्या वंदना गुप्ते 'कुटुंब किर्रतन' या नाटकात काम करताना दिसतायत. नुकताच या नाटकाचा प्रयोग अलिबागमध्ये पार पडला. त्या निमित्ताने नाटकाची टीम वंदना यांच्या अलिबाग येथील बंगल्यावर गेली होती. अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे याने त्यांच्या बंगल्याची झलक दाखवली आहे. .'कुटुंब किर्रतन' या विनोदी नाटकात वंदना महत्वाच्या भूमिकेत आहेत. अलिबागमध्ये या नाटकाचा प्रयोग पार पडल्यानंतर वंदना यांनी संपूर्ण टीमला घरी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यानिमित्ताने सगळी टीम वंदना यांच्या बंगल्यावर पोहोचली. संकर्षण याने वंदना यांच्या बंगल्यातले आणि त्यांच्या आदरातिथ्याचे फोटो शेअर करत त्याचा अनुभव सांगितला आहे. त्यांनी तिथे एकत्र जेवण केलं. तिथलं वातावरणही सुंदर होतं. आजूबाजूला हिरवागार निसर्ग आणि महत्वाचं म्हणेज त्यांच्या बंगल्यात स्विमिंगपूलदेखील आहे. सगळ्यांनी तिथे पोहण्याचा यथेच्छ आनंद घेतला. .संकर्षणने एक पोस्ट करत वंदना यांच्या आदरातिथ्याचं कौतुक केलंय. संकर्षण कऱ्हाडे म्हणाला, “काल ‘कुटुंब किर्रतन’ नाटकाच्या कुटुंबाने अलिबागमध्ये मज्जा केली. वंदना गुप्तेंच्या बंगल्यावर मेजवानी होती. उत्तम आदरातिथ्य, चविष्ट जेवण…खरंच मजा आली. महत्त्वाचं म्हणजे अलिबागचा आमचा प्रयोग सुद्धा अगदी खणखणीत झाला.” संकर्षणने शेअर केलेल्या फोटोंवर चाहत्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे..बाबा गाडीतून उतरले आणि अख्खा रानडे रोड जॅम झाला... अजिंक्य देव यांनी सांगितला दिवाळीतला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.