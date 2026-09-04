वावर हाय तर पावर हाय! शेतात राबताना दिसला वरुण धवन, फोटो शेअर करत म्हणाला...

VARUN DHAWAN WORKS IN MUDDY FIELDS AND PLANTS RICE WITH FARMERS: बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार हे ग्रामीण भागत जमीन खरेदी करताय. त्यांच्या जास्त कल हा ग्रामीण भागाकडे वळताना पहायला मिळतोय. अशातच काही दिवसांपूर्वी वरूण धवनने शेती खरेदी केल्याचं सांगितलं होतं. सोशल मीडियावर पोस्ट करत शेतीच्या वावरातून त्याने एक व्हिडिओ सुद्धा शेअर केला होता. दरम्यान त्यानंतर आता वरूण शेतीला कामाला लागलाय. .वरुण धवनने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये तो शेतकऱ्यांसोबत शेतीत काम करताना पहायला मिळतोय. पांढऱ्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये तो भात लावणीची कामे करताना दिसून येतोय. एका हातात खोऱ्या धरुन तो आपल्या शेताकडे कौतूकाने पहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या फोटो चिखलात उतरत शेती करतोय. यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद सुद्धा पहायला मिळतोय. .दरम्यान वरुणने हे फोटो शेअर करत 'खेती शुरू (शेतीला सुरुवात)' असं कॅप्शन दिलय. दरम्यान त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांच्या कमेंट्स येत असून चाहत्यांना त्याचा साधेपणा प्रचंड भावला आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत वरूणचं कौतूक केलय. अभिनेत्री भूमी पेडणेकर हिने देखील वरुणच्या पोस्टवर कमेंट करत 'सर्वोत्तम आयुष्य' असल्याचं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याची पोस्ट व्हायरल होतेय. .दरम्यान वरुणच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर 'है जवाी तो इश्क होना है' या सिनेमात पहायला मिळाला होता. आता चाहत्यांना त्याच्या अगामी प्रोजोक्टची प्रतिक्षा आहे. .काव्यार्थचं बाळ पाहिलत का? ‘फर्स्ट लूक’ समोर; ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मालिकेचा प्रोमो पाहून चाहते म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.