'ही कास्टिंग पटलच नाही!' वरुण धवनच्या चित्रपटात १ वर्षांनी मोठी अभिनेत्री बनली त्याची आई, नेटकऱ्यांनी उडवली खिल्ली

MOUNI ROY PLAYING VARUN DHAWAN MOTHER TROLLED ONLINE: बॉलीवूड अभिनेता वरुण धवन याने मनोरंजनविश्वात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. स्टुडंट ऑफ द इयर या सिनेमातून त्याने सिनेसृष्टीत पदार्पण केला. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमात काम केलंय. दरम्यान अशातच आता मुख्य भूमिका असलेल्या 'है जवानी तो इश्क होना है' या आगामी चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर नुकताच मुंबईतील एका भव्य कार्यक्रमात प्रदर्शित करण्यात आला. या ट्रेलरला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळत असतानाच, त्यातील एका विशिष्ट कास्टिंगमुळे या सिनेमा सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे. .चित्रपटात प्रसिद्ध अभिनेत्री मौनी रॉय हिने वरुण धवनच्या आईची भूमिका साकारली असून, या पात्रावरून नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत ट्रोलिंग सुरू केले आहे. वरुण धवनपेक्षा १ वर्षांनीच मोठ्या अभिनेत्रीला आईची भूमिका मिळाल्याने नेटकरी सिनेमाला रीलिज होण्याआधीच ट्रोल करताय..अभिनेत्री मौनी रॉय हिचे वय सध्या ४० वर्षे आहे, तर अभिनेता वरुण धवन यंदा ३९ वर्षांचा झाला आहे. खऱ्या आयुष्यात या दोन्ही कलाकारांमध्ये केवळ एका वर्षाचे अंतर असताना मौनीला आईच्या भूमिकेत घेतल्यामुळे चित्रपट रसिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. .ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर युजर्सनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 'वरुण धवनच्या आईची भूमिका मौनी रॉयला दिली? हा काय विनोद आहे का?', तर दुसऱ्याने सांगितले, हिला आई बनवली... हा काय बी ग्रेड चित्रपट आहे का? असा सवाल एका नेटकरी करताय, तर काहींनी या कास्टिंगवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. .दरम्यान, मौनी रॉय नुकतीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आणि पती सूरज नांबियारसोबतच्या घटस्फोटाच्या जाहीर घोषणेमुळे चर्चेत आली होती. हा चित्रपट ५ जून रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.सध्या सोशल मीडियावर या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.