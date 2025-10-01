Video: ढगाला लागली कळं...! दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर जान्हवी कपूरचे ठुमके, वरुण धवनचा सुद्धा हटके डान्स, व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूड अभिनेता वरुण धवन आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा आगामी सिनेमा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' येत्या 2 ऑक्टोबरला रिलीज होणार आहे. यामध्ये रोहित सराफ आणि सान्या मल्होत्रा यांचा सुद्धा एक वेगळा अंदाज प्रेक्षकांना अनुभवयाला मिळणार आहे. प्रदर्शन जवळ आल्याने सर्वत्र या सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. वरुण आणि जान्हवी सुद्धा याचं जोरदार प्रमोशन करताना पहायला मिळताय..अनेक लाईव्ह कार्यक्रम टिव्ही शोमध्ये जावून जान्हवी आणि वरुण सिनेमाचं प्रमोशन करताना पहायला मिळताय. अशातच आता दोघांनी दांडियाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी मराठी गाण्यावर डान्स सुद्धा केला. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघांनी दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय..वरुण जान्हवी यांनी नुकतचं एका दांडियाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी ढगाला लागली कळं या दादा कोंडकेच्या गाण्यावर डान्स केला. यावेळी दोघेही भर पावसात दादा कोंडकेच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स करत होते. यावेळी अभिनेता मीष पॉलही उपस्थित होता. त्याने देखील पावसात डान्स करणं एन्जॉय केलंय. .'इन्स्टा बॉलिवूड' या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा वरुण-जान्हवीचा पावसात डान्स करतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या मोठ्या प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी दोघांच्या डान्सचं कौतूक केलय. दरम्यान वरुण-जान्हवीचा ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ हा सिनेमा २ ऑक्टोंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यामध्ये वरुण-जान्हवीचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळणार आहे. .Video: पुण्यात गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात, नवले पूलाजवळ घडली घटना, रिक्षाला उडवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.