'अरे, तेजश्री प्रधान कुठेय?' वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेतील कलाकारांनी बनवली कांदाभजी, पण स्वानंदी गायब

TEJASHRI PRADHAN MISSING FROM ON SET VIDEO: वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेत सध्या समरने स्वानंदीसमोर त्याचं प्रेम व्यक्त केलय. त्यामुळे मालिकेबाबत प्रेक्षकांना अधिकच उत्सुकता आहे. मालिकेतील सगळ्या कलाकारांचं बॉण्डिंग सुद्धा एकदम मस्त आहे. अनेक वेळा कलाकारांचे सोशल मीडियावर डान्स करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. दरम्यान अशातच आता मालिकेच्या सेटवर कांदाभजीची पार्टी करण्यात आली आहे. याचा व्हिडिओ निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय. .मुंबईत काही दिवसापासून मुसळधार पाऊस पडतोय. अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालय. तसंच अनेक मालिकांच्या सेटवर शुटिंग सुद्धा रद्द करण्यात आलय. तर काही कलाकार पावसात भिजत सेटवर पोहोचले. दरम्यान अशातच वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेच्या सेटवर कलाकरांनी एकत्र येत कांदाभजीचा बेत केलाय. .सेटवरच्या किचनमध्ये मल्लिका काकू, सुश्मिता, आणि आजीनं एकत्र मिळून कांदा भजी बनवली. यावेळी समरने सुद्धा तिथे येऊन त्यांना कंपनी दिली. सगळे आपुलकीने आनंदाने कांदाभजी बनवण्यात मग्न असल्याचं पहायला मिळतय. निर्मात्याने व्हिडिओ शेअर करताच सोशल मीडियावर व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .परंतु व्हिडिओ पाहिल्यानंतर स्वानंदी कुठे गेली असा प्रश्न चाहत्यांना उपस्थित केलाय. अनेकांनी व्हिडिओमध्ये तेजश्री प्रधानला मिस केलय. तर अनेकांनी कमेंट करत कलाकारांच्या बॉण्डिंगचं कौतूक सुद्धा केला आहे. .भर पावसात गौतमी पाटील पोहोचली थेट डोंगरात; कोकरू कुशीत घेतलं अन्... Viral Video\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.