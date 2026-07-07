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'अरे, तेजश्री प्रधान कुठेय?' वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेतील कलाकारांनी बनवली कांदाभजी, पण स्वानंदी गायब

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA CAST VIRAL VIDEO: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेच्या सेटवर पावसाळ्याचा आनंद साजरा करत कलाकारांनी एकत्र येऊन कांदाभजी पार्टी केली. या व्हिडिओमध्ये मल्लिका काकू, सुश्मिता, आजी आणि समर यांच्यातील मजेशीर बॉण्डिंग पाहायला मिळते.
VEEN DOGHANTLI HI TUTENA CAST VIRAL VIDEO

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA CAST VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TEJASHRI PRADHAN MISSING FROM ON SET VIDEO: वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेत सध्या समरने स्वानंदीसमोर त्याचं प्रेम व्यक्त केलय. त्यामुळे मालिकेबाबत प्रेक्षकांना अधिकच उत्सुकता आहे. मालिकेतील सगळ्या कलाकारांचं बॉण्डिंग सुद्धा एकदम मस्त आहे. अनेक वेळा कलाकारांचे सोशल मीडियावर डान्स करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. दरम्यान अशातच आता मालिकेच्या सेटवर कांदाभजीची पार्टी करण्यात आली आहे. याचा व्हिडिओ निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय.

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Subodh Bhave
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Actor
Tejashree Pradhan
Entertainment Field
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Vin Doghantali Hi Tutena