पहिल्या पावसात खुलणार समर आणि स्वानंदीचं प्रेम! 'वीण दोघातली ही तुटेना'चा जबरदस्त प्रोमो समोर, नेटकरी म्हणतात, 'समरराव...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' सध्या प्रेक्षकांच्या मनात रुंजी घालतेय. या मालिकेने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. सुरुवातीपासूनच ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. मात्र आता प्रेक्षकांचा या मालिकेतला इंटरेस्ट वाढताना दिसतोय. त्याचं कारण आहे या मालिकेचा ट्रॅक. सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये समर आणि स्वानंदी यांच्यातील प्रेम खुलताना दाखवण्यात येतंय. आता तर ते दोघे पहिल्या पावसात एकत्र भिजणार आहेत. नुकताच झी मराठीने मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. .'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेच्या कथानकानुसार भाऊ आणि बहिणीच्या सुखासाठी समर आणि स्वानंदी यांनी एकमेकांशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. अधिरा आणि रोहन यांच्या लग्नासाठी आधी समर आणि स्वानंदी यांना लग्न करावं लागलं. सुरुवातीला ते दोघे एकमेकांशी व्यवस्थित बोलतही नव्हते. मात्र आता हळूहळू ते दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडतायत. काही दिवसांपूर्वी समोरची मैत्रीण किमया हिची मालिकेत एंट्री झाली. त्यानंतर स्वानंदीला त्यांच्यातील प्रेमाची जाणीव होऊन लागली होती. आता किमयाची मालिकेतून एक्झिट होणार आहे. त्यानंतर आता समर आणि स्वानंदी यांच्यातील जवळीक वाढणार असल्याचं दिसतंय. मालिकेचा एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय. ज्यात समर आणि स्वानंदी पावसात भिजताना दिसतायत. बाहेर धो-धो पाऊस कोसळत असताना समर पावसाकडे बघत उभा असतो. तेवढयात स्वानंदी त्याच्यासाठी छत्री घेऊन येते. तिला पाहून समर तिला विचारतो, 'तुम्ही इथे कशा काय?" त्यावर स्वानंदी भूतकाळातील एका गोष्टीची आठवण करून देत म्हणते की तुम्ही मला याच छत्रीने वाचवलं होतं की नाही? तर मी आता तुमचं रक्षण करत आहे.' त्यानंतर समर म्हणतो, 'तुम्ही जर आला नसतात तर मी घरापर्यंत भिजत भिजत गेलो असतो.' दोघेही एकाच छत्रीतून घराकडे जात असताना वाऱ्याने समरच्या हातातील छत्री उडते. त्यानंतर समर 'अहो, छत्री…', असं म्हणत ओरडतो. त्यानंतर पावसात भिजत असलेली स्वानंदी म्हणते, 'पहिला पाऊस आहे, छान पावसात भिजायचं आणि निसर्गाचे आभार मानायचे.'.ते दोघेही या पावसाचा आनंद घेताना दिसतात. हा प्रोमो पाहून नेटकरी भलतेच खुश झालेत. एका नेटकऱ्याने कमेंट करत लिहिलं, 'दोघांतील अव्यक्त प्रेम. हळूहळू व्यक्त होत जाऊदे. पण, समर रावांची गाडी प्लीज मॅडम आणि मैत्रिण वरून बायको वर येऊ दे. प्रेमात पडलेला, ते थोडं लक्षात येणारा, थोडं लपवत असणारा आणि थोडं नकळत व्यक्तही करणारा समर पहायची खूप उत्सुकता आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'ते दोघे किती क्युट आहेत.' आणखी एकाने लिहिलं, 'समर समरसारखाच अनेक दिवसांनी वागत आहे.' आता समर आणि स्वानंदी यांच्यातील खुलणारं प्रेम पाहायला प्रेक्षकही आतुर आहेत.