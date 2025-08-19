'अरे केहना क्या चाहते हो...' हा डायलॉग प्रसिद्ध करणारे अच्युत पोतदार भारतीय सैन्यात होते अधिकारी, जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोटदार यांचे ९१ व्या वर्षी निधन झाले.सैन्यात अधिकारी म्हणून सेवा करून त्यांनी बॉलिवूड आणि मराठीत यशस्वी अभिनय कारकीर्द घडवली.‘3 इडियट्स’ मधील त्यांचा डायलॉग “अरे कहना क्या चाहते हो?” प्रचंड लोकप्रिय ठरला होता..आमिर खानच्या थ्री इडियट चित्रपटात प्रोफेसरची भूमिका केलेले ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचं निधन झालं. वयाच्या ९१व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. '3 इडियट्स' चित्रपटात त्यांचा अरे कहना क्या चाहते हो? हा डायलॉग प्रचंड गाजला. परंतु अच्युत गोडबोले यांनी सिनेसृष्टीत येण्याआधी सैन्यात अधिकारी म्हणून काम केलय..अच्युत पोतदार यांनी 1962 ते 1967 या काळात भारतीय सैन्यात काम केलय. 1967 मध्ये ते कॅप्टन या पदावर निवृत्त झाले. त्यांनंतर त्यांनी इंडियन ऑइलमध्ये 25 वर्ष काम पाहिलं. त्यानंतर त्यानी मालिका, सिनेमा नाटकात काम करायला सुरुवात केली..अच्युत पोतदार यांनी जवळपास 125 चित्रपटात काम केलं. 95 मालिका आणि 25 नाटकांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. झी मराठीवरील माझा होशील ना या मालिकेत सुद्धा त्यांनी आप्पाच्या अभिनयातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांना 2021 मध्ये जीवन गौरव पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं होतं..FAQs.अच्युत पोटदार यांचं वय किती होतं?त्यांचे वय ९१ वर्ष होते..त्यांनी सिनेसृष्टीत येण्यापूर्वी कोणत्या क्षेत्रात काम केलं?त्यांनी भारतीय सैन्यात अधिकारी म्हणून आणि नंतर इंडियन ऑइलमध्ये काम केलं. .‘3 इडियट्स’ चित्रपटात त्यांची कोणती भूमिका प्रसिद्ध झाली?त्यांनी प्रोफेसरची भूमिका साकारली होती आणि “अरे कहना क्या चाहते हो?” हा डायलॉग प्रचंड गाजला..त्यांनी एकूण किती चित्रपट आणि मालिका केल्या?त्यांनी सुमारे 125 चित्रपट, 95 मालिका आणि 25 नाटकांत काम केलं. .रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिल... 'दशावतार'चा ट्रेलर पाहिलात का? दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधवचा अभिनय एकदा बघाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.