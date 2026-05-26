‘चक दे इंडिया’ फेम रमाकांत दायमा यांचं निधन, आठवणीत कलाकार भावूक, चाहत्यांना धक्का

CHAK DE INDIA ACTOR RAMAKANT DAYAMA DEATH NEWS: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते रमाकांत दायमा याचं आज वयाच्या ८५ व्या वर्षी निधन झालय. त्यांच्या निधनानंतर चाहत्यांना धक्का बसलाय. अनेक कलाकरांनी रमाकांत दायमा यांच्या हळहळ व्यक्त केलीय. रमाकांत यांच्या निधनानंतर अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत भावना व्यक्त केल्यात. .रमाकांत दायमा यांच्या जवळची मैत्रीण अभिनेत्री शुभांगी लाटकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक खास व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये रमाकांत दायमा इतर कलाकरांसोबत डान्स करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी त्याच्या निधनाबाबत दु:ख व्यक्त केलय. .त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'एक उत्तम व्यक्तिमत्त्व असलेल्या माणसाला आज गमावलं आहे. हे दु:ख व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. रमाकांत फक्त माझे जवळचे मित्र नव्हते तर ते अशी व्यक्ती होते ज्यांच्याबद्दल माझ्या मनात खूप आदर आहे. ते प्रत्येक कठीण परिस्थितीत हसत तोंड द्यायचे.'.दरम्यान त्यांच्या निधनाने बॉलिवूडमध्ये हळहळ व्यक्त केली जातेय. अनेक कलाकार चाहत्यांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जातेय. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका सिनेमांमध्ये काम केलय. चक दे इंडिया सिनेमामध्ये सुद्धा ते पहायला मिळाले होते. .एकीकडे बॉलीवूडने बॅन केलं, तर दुसरीकडे रणवीरची धुरंधर स्टाईल एन्ट्री, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.