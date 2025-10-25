Premier

भारतीय सिनेसृष्टीला आणखी एक धक्का ! अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन

Actor Satish Shah Passed Away : आपल्या उत्तम अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन झालं. त्यांचे मित्र अशोक पंडित यांनी सोशल मीडियावर मित्राच्या निधनाची बातमी जाहीर केली.
kimaya narayan
News : बॉलिवूड सोबत मराठी सिनेविश्वही गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं आज 25 ऑक्टोबर 2025 ला निधन झालं. त्यांचं वय 74 वर्षं होतं. हिंदुजा रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

