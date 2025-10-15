अक्षय कुमारच्या अभिनयक्षेत्रातील गुरु असलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं निधन ; ८ ७ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Bollywood News : बॉलिवूडसाठी आजचा दिवस दुर्दैवी म्हणावा लागेल. काही वेळापूर्वी ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झाल्याची बातमी आली. कॅन्सरशी झुंज देताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच पाठोपाठ बॉलिवूडमधील एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं निधन झाल्याची बातमी समोर येतेय. या अभिनेत्री आहेत मधुमती. आज त्यांचं वयाच्या 87 वर्षी निधन झालं. .आज 15 ऑक्टोबरला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनेते विंदू दारा सिंह यांनी त्यांच्या निधनाची बातमी शेअर केली होती. या पोस्टवर अनेकांनी त्यांना कमेंट्सच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली. मधुमती यांचही निधन कॅन्सरमुळे झालं. गेला अनेक काळ त्या कॅन्सरवर उपचार सुरु होते..1957 मध्ये मराठी सिनेमातून त्यांनी डान्सर म्हणून काम करत पदार्पण केलं. पण हा सिनेमा रिलीज झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमात डान्सर नंतर अभिनेत्री म्हणून काम केली. त्या भरतनाट्यम, कत्थक, मणिपुरी आणि कथकली या शास्त्रीय नृत्यप्रकाराच शिक्षण केलं होतं..त्यांचं नृत्य आणि चेहऱ्यातील साम्यामुळे अनेकजण त्याची तुलना अभिनेत्री हेलन यांच्याबरोबर केलं, त्यांनी मनोहर दीपक यांच्याशी लग्न केलं. मनोहर दीपक आधीच विवाहित होते आणि त्यांना चार मुलंही होती. अखेरपर्यंत त्या मुलांना नृत्य शिकवत होत्या. .अभिनेता अक्षय कुमारनेही सोशल मीडियावर पोस्ट करत श्रद्धांजली वाहिली. "माझ्या पहिल्या डान्स गुरु. मला डान्सबद्दल जे काही माहित आहे ते सगळं मी तुमच्याकडून शिकलो आहे मधुमतीजी. तुमची अदा, तुमचे हावभाव मला कायमच लक्षात राहतील" अशी पोस्ट त्याने शेअर केली. .'दोन कपल्स एकाच बिछाण्यावर...' पंकज धीर यांनी देशात पहिल्यांदा बनवलेला 'अश्लील सिनेमा', हॉटेलच्या बंद रुममध्ये झालेलं शुटिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.