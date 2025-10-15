Premier

अक्षय कुमारच्या अभिनयक्षेत्रातील गुरु असलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं निधन ; ८ ७ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Actress Madhumati Passed Away : अभिनेता अक्षय कुमारच्या गुरु आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री मधुमती यांचं निधन झालं. पंकज धीर यांच्यापाठोपाठ मधुमती यांच्या निधनाच्या बातमीने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे.
kimaya narayan
Bollywood News : बॉलिवूडसाठी आजचा दिवस दुर्दैवी म्हणावा लागेल. काही वेळापूर्वी ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झाल्याची बातमी आली. कॅन्सरशी झुंज देताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच पाठोपाठ बॉलिवूडमधील एका ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं निधन झाल्याची बातमी समोर येतेय. या अभिनेत्री आहेत मधुमती. आज त्यांचं वयाच्या 87 वर्षी निधन झालं.

