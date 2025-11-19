Viral Photo : विकी कौशल–कतरिनाच्या बाळाचा फोटो व्हायरल? चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण; खरं काय ते समोर आलं

Katrina Kaif Baby Photo Viral : अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूड विश्वातील लोकप्रिय जोडपं आहे. दोघांच्या आयुष्यात आता एका गोंडस बाळाचं आगमन झालय. 7 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाने एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला. चाहते विकी आणि कतरिनाचं बाळ पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशातच आता सोशल मीडियावर त्यांचा एक फोटो व्हायरल होतोय. बाळाच्या जन्मानंतर 13 दिवसांनी हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. .या व्हायरल फोटोमध्ये विकी कौशल बाळाला त्याच्या कुशीत घेतल्याचं पहायला मिळतय. तसच कतरिना विकीच्या बाजुला बसून हसताना दिसत आहे. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये कतरिनाच्या कुशीत बाळ आहे, आणि बाजुला विकी आहे. तसंच तिसऱ्या फोटोमध्ये विकी कौशल, कॅटरिना आणि तिची सासू दिसत आहे. सासूच्या हातामध्ये बाळ असल्याचं पहायला मिळतय. सध्या हे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. .या फोटोंवर सध्या लाईक आणि कमेंट्सचा पाऊस होताना पहायला मिळतोय. परंतु या फोटोमागचं सत्य काही वेगळच आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले हे फोटो AI जनरेटेड आहे. म्हणजे ते सर्व फोटो बनवाट आहे. एआयच्या मदतीने अनेक फोटो बनवता येतात. कतरिना आणि विकीसोबतचे व्हायरल फोटोसुद्धा एआय जनरेटेड आहे. कारण विकी आणि कॅटकडून बाळाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेले नाहीत. .23 सप्टेंबर 2025 रोजी कतरिनाने प्रेग्नेंसीबाबत चाहत्यांना बेबी बंप दाखवत गुडन्युज दिली होती. त्यानंतर तिचे सोशल मीडियावर फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. यानंतर दोघांनी मुलगा झाल्याची बातमी चाहत्यांना दिली. त्यानंतर मात्र सोशल मीडियावर 'आमच्या आनंदाचं गाठोडं आलं आहे. खूप प्रेम' असं म्हणत चाहत्यांना बाळ झाल्याची आनंदाची बादमी दिली होती. .कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी 2021 मध्ये राजस्थानमध्ये लग्न केलं होतं. राजस्थानमध्ये पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यात अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. परंतु दोघांनीही लग्नापर्यंत त्यांच्या नात्याबद्दल गुप्तता पाळली होती. .'दादा फक्त तुमच्यामुळं शक्य झालं...' गृहप्रवेशानंतर सुरजने मानले अजित पवारांचे आभार, दादांनी कमेंट्स करत दिल्या हटके शुभेच्छा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.