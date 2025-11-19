Premier

Viral Photo : विकी कौशल–कतरिनाच्या बाळाचा फोटो व्हायरल? चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण; खरं काय ते समोर आलं

Vicky Kaushal–Katrina Kaif Baby Photo Goes Viral:विकी कौशल आणि कतरिना कैफ या स्टार जोडप्याने 7 नोव्हेंबर रोजी मुलाला जन्म दिल्यानंतर सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. मात्र बाळाचे काही फोटो व्हायरल होत आहेत. परंतु त्या फोटोमागचं सत्य तुम्हाला माहितीय का?
Apurva Kulkarni
Updated on

Katrina Kaif Baby Photo Viral : अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूड विश्वातील लोकप्रिय जोडपं आहे. दोघांच्या आयुष्यात आता एका गोंडस बाळाचं आगमन झालय. 7 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाने एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला. चाहते विकी आणि कतरिनाचं बाळ पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशातच आता सोशल मीडियावर त्यांचा एक फोटो व्हायरल होतोय. बाळाच्या जन्मानंतर 13 दिवसांनी हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला.

