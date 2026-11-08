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अय्यो, किती गोड! विकी-कतरिनाचाने शेअर केला मुलगा विहानचा पहिला फोटो, लेक दिसतो सेम टू सेम बाबासारखा

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF SON FIRST PHOTO:विकी कौशल आणि कतरिना कैफने दिवाळीच्या निमित्ताने लेक विहान कौशलसोबतचा खास फोटो शेअर केला आहे. विहानचा गोड अंदाज पाहून चाहते फिदा झाले असून, तो बाबासारखा दिसत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF VIHAN

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF VIHAN

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VICKY KAUSHAL SON LOOKS LIKE HIS FATHER: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कपल विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर चाहत्यांना एक खास सप्राइज दिलं आहे. या जोडप्यानं पहिल्यांदाच आपल्या लाडक्या लेकाचा विहान कौशलचा चेहरा चाहत्यांना दाखवला आहे. त्यांनी लेकासोबतचा एक खास फोटो शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

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