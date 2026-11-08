अय्यो, किती गोड! विकी-कतरिनाचाने शेअर केला मुलगा विहानचा पहिला फोटो, लेक दिसतो सेम टू सेम बाबासारखा

VICKY KAUSHAL SON LOOKS LIKE HIS FATHER: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कपल विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर चाहत्यांना एक खास सप्राइज दिलं आहे. या जोडप्यानं पहिल्यांदाच आपल्या लाडक्या लेकाचा विहान कौशलचा चेहरा चाहत्यांना दाखवला आहे. त्यांनी लेकासोबतचा एक खास फोटो शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .कतरिना आणि विकीने मुलासोबतचा फोटो शेअर करत दिवाळीच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. फोटोमध्ये कतरिना-विकीच्या कुशीत विहान उभा असून मोठ-मोठ्याने तो हसताना पहायला मिळतोय. त्याचा फोटो पाहून अनेकांनी हा विकीसारखा दिसत असल्याचं म्हटलय. .फोटोमध्ये विहानने कुर्ता-पायजमा आणि त्यावर पिळ्या रंगाचं जॅगेट घातलेलं आहे. या खास फोटोमध्ये कतरिना कैफनेही लेकासोबत रंग जुळवले आहेत. तिने पिवळ्या रंगाचा सुंदर सूट परिधान केला असून, कानात झुमके घाललेलं फोटोमध्ये दिसतय. तसंच मोकळे केस आणि साध्या मेकअपमध्ये कतरिना खूपच सुंदर दिसत आहे. तर विकी कौशलनेही कुर्ता-पायजमा परिधान केला आहे..लेकासोबतचा हा फोटो शेअर करत कतरिना आणि विकीने चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, “आमची सर्वात सुंदर दिवाळी! सर्वांना भरपूर प्रेम, प्रकाश आणि आनंद मिळो... विकी, कतरिना आणि विहान.” असं कॅप्शन दिलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .डोक्यावर ग्लास ठेवून माधुरी दीक्षितचा बॉबी देओलसारखा डान्स! 'जमाल कुडु'च्या तालावर थिरकली धकधक गर्ल, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.