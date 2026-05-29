विकी आणि कतरिनाने पापाराझींना दाखवला मुलगा 'विहान'चा चेहरा, म्हणाले...

KATRINA KAIF REQUESTS PAPARAZZI NOT TO CLICK SON: विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. गेल्या वर्षी दोघांना एक गोंडस मुलगा झाला. त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव विहान असं ठेवलं. सेलिब्रिटींचा मुलं कशी दिसत असतील याची उत्सुकता चाहत्यांना नेहमीच असते. त्यांच्या एक झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टची लेक राहा, रणवीर आणि दीपिकाची लेक दुवा, करीना कपूर सैफ अली खानचा मुलगा तैमुर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर असतात. दरम्यान अशातच आता कतरिना आणि विकी कौशल यांनी त्यांचा मुलांचा चेहरा पापाराझींना दाखवला आहे. यावेळी दोघांनी पापाराझींजवळ खास विनंती सुद्धा केली आहे. .सामान्यांसह अनेक कलाकार सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. अनेकदा ते मुलांचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. सेलिब्रिटी जेव्हा मुलांना घेऊन प्रवास करत असतात, तेव्हा पापाराझी त्यांचे व्हिडिओ फोटो काढत असतात. ते फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल सुद्धा होतात. दरम्यान कतरिना आणि विकी नुकतच मुंबई एअरपोर्टवर स्पॉट झाले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत मुलगा विहान सुद्धा होता. परंतु विहानचा फोटो काढू नये अशी विनंती दोघांनी केली. त्यानंतर या कपलने पापाराझींना मुलाचा चेहरा दाखवला. .विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे २०१९ पासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी थाटामाटात लग्न केलं. २०२५ त्यांना विहान नावाचा मुलगा झाला. काही दिवसांपूर्वी कतरिनानं विकीच्या वाढदिवसानिमित्त काही फोटो शेअर केले होते. यात तिने विहानची झलक दाखवत भावना देखील व्यक्त केल्या होत्या. .विकीच्या वाढदिवसादिवशी कतरिनाने शेअर केला विहान फोटो, विकीला म्हणाली, 'तुला शांतपणे ब्लॅक कॉफी पिण्यासाठी...' Post Viral.