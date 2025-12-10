'झोपच होत नाही!' आई-बाबा झाल्यानंतर विकी कौशलची पहिली पोस्ट, म्हणाला...

Katrina Kaif’s First No-Makeup Look After Motherhood: बॉलिवूड विश्वातील सर्वांत लोकप्रिय जोडी विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांचा ९ डिसेंबर रोजी लग्नाचा चौथा वाढदिवस होता. महत्त्वाचं म्हणजे आई-बाबा झाल्यानंतर दोघांनी हा पहिल्यादा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. विकी कौशल याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत कतरिनाला हटके शुभेच्छा दिल्या आहेत. सध्या त्याची ती पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..लग्नानंतर विकी आणि कॅटचा हा चौथा वाढदिवस होता. त्यामुळे विकीने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर दोघांचा एक छान फोटो शेअर केला. या फोटोसोबत त्याने एक कॅप्शन सुद्धा दिलं. त्यात त्यानं लिहलं की, 'आज आम्ही आमचा दिवस साजरा करत आहोत. खुप आनंदी आणि शांततेच्या भावना आहे. आमची झोप पण पुर्ण झालेली नाही. आम्हाला लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय..या पोस्टवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहे. तसंच 'आई - बाबांना लग्नांच्या वाढदिवसांच्या खुप शुभेच्छा' अशा कमेंट्स करत अनेकजण त्यांना पालक झाल्याचाही शुभेच्छा देताना पहायला मिळतय. सध्या विकीची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..कतरिना आणि विकीला ७ डिसेंबर रोजी पुत्ररत्न प्राप्त झालं. दरम्यान आई झाल्यानंतर पहिल्यांदाच तिची पहिली झलक पहायला मिळाली. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोत कतरिनाचा नो मेकअप लूक पहायला मिळाला. दोघेही खुप आकर्षक दिसत होते..करतिना आणि विकीनं ९ डिसेंबर २०२१ रोजी राजस्थानमध्ये लग्न केलं. २०१९ मध्ये त्यांच्या प्रेमाला सुरुवात झाली होती. ३ वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. लग्न होईपर्यंत या दोघांनी कुठेच त्यांच्या नात्याबद्दल भाष्य केलेलं नव्हतं. .‘3 इडियट्स 2’ येणार? रॅंचो–राजू–फरहान पुन्हा म्हणणार ‘ऑल इज वेल’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.