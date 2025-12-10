Premier

'झोपच होत नाही!' आई-बाबा झाल्यानंतर विकी कौशलची पहिली पोस्ट, म्हणाला...

VICKY KAUSHAL SHARES FIRST POST AFTER WELCOMING BABY BOY: विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी आई-बाबा झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांचा चौथा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. विकीने शेअर केलेला फोटो आणि हटके कॅप्शन सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
VICKY KAUSHAL POST VIRAL

VICKY KAUSHAL POST VIRAL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Katrina Kaif’s First No-Makeup Look After Motherhood: बॉलिवूड विश्वातील सर्वांत लोकप्रिय जोडी विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांचा ९ डिसेंबर रोजी लग्नाचा चौथा वाढदिवस होता. महत्त्वाचं म्हणजे आई-बाबा झाल्यानंतर दोघांनी हा पहिल्यादा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. विकी कौशल याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत कतरिनाला हटके शुभेच्छा दिल्या आहेत. सध्या त्याची ती पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
mother
viral
Actor
marriage anniversary
vicky kaushal
bollywood actress
Entertainment news
katrina kaif
Anniversary
New Baby
instagram post
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com