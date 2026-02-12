छत्रपती संभाजी महाराजांनंतर विकी कौशल दिसणार परशुरामांच्या भुमिका, नव्या सिनेमाची तयारी सुरू

विकी कौशल हा सध्या चित्रपटसृष्टीतील दमदार आणि प्रयोगशील अभिनेता म्हणून ओळखला जातो. ऐतिहासिक आणि भव्य व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे साकारण्याची त्याची खासियत प्रेक्षकांनी यापूर्वी पाहिली आहे. आता तो 'महावतार' या पौराणिक चित्रपटात भगवान विष्णूंचा सहावा अवतार परशुराम साकारताना दिसणार आहे. .'स्त्री' फेम दिग्दर्शक अमर कौशिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा भव्य प्रकल्प आकार घेत आहे. या भूमिकेसाठी विकीला पूर्णपणे बदललेले रूप धारण करावे लागणार आहे. सध्या तो संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर'चे चित्रीकरण करत असून, त्यात त्याची शरीरयष्टी क्रीडापटूसारखी आहे. मात्र, 'महावतार'साठी त्याला पैलवानासारखी मजबूत आणि जड शरीरयष्टी पडवावी लागेल..सध्याचे प्रोजेक्ट एप्रिलमध्ये पूर्ण झाल्यानंतर तो खास आहार आणि कठोर व्यायाम पद्धत सुरू करणार आहे. निमति दिनेश विजन यांच्यासोबत त्याने यापूर्वीही 'छावा' आणि 'जरा हटके जरा बचके' या चित्रपटांत काम केले आहे. त्यांच्याच प्रॉडक्शन हाउसचा हा चित्रपट आहे. चित्रपटाची तयारी सुरु असून, प्रमुख अभिनेत्रीची निवड अद्याप पूर्ण झालेली नाही..अॅटलीने दीपिका पादुकोणला म्हटले ‘लकी चार्म’; AA22XA6 मध्ये दिसणार अगदी नवा अवतार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.