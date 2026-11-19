आपल्या मुलांचं निधन आपल्या डोळ्यासमोर पाहणं हा कोणत्याही आईवडिलांसाठी अत्यंत वाईट प्रसंग असतो. ज्यांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपतो ते असे आपल्याला कायमचे सोडून जाताना पाहणं आईवडिलांसाठी मुळीच सोपं नसतं. असंच दाक्षिणात्य अभिनेता विजय अँटनी याने आपल्या १६ वर्षीय मुलीला गमावलं. सप्टेंबर २०२३ मध्ये विजय अँटनीची मोठी मुलगी मीरा हिने राहत्या घरात आत्महत्या करत स्वतःला संपवलेलं. त्याने अभिनेत्याला मोठा धक्का बसला होता. अजूनही तो या धक्क्यातून सावरलेला नाही. लेकीच्या निधनानंतर त्याने एक भावुक निर्णय देखील घेतला. विजयची पत्नी फातिमा हिने त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या प्रीमिअरमध्ये याबद्दल सांगितलंय. .विजय लवकरच 'अप्पा कुट्टी' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या प्रीमिअरदरम्यान माध्यमांसोबत बोलताना फातिमा म्हणाली, 'आमची मोठी मुलगी मीरा हिचं निधन झाल्यापासून मी कोणत्याही चित्रपटाच्या कार्यक्रमाला गेले नव्हते. इतक्या वर्षांनंतर मी आता पहिल्यांदाच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावत आहे. आम्ही मीरासाठी चप्पल आणि शूजचे इतके जोड खरेदी केले होते की आमच्या घरातील एक खोली भरली आहे. ते पाहिल्यानंतर विजय पायात काहीच न घालण्याचा निर्णय घेतला. आता तो फक्त काही औपचारिक कार्यक्रमांना जाण्यासाठीच शूज घालतो.'.ती पुढे म्हणाली, 'विजयकडे महागड्या घड्याळांचं कलेक्शन आहे, पण त्यातलं एकही तो घालत नाही. कारण मीराला शेवटचं पाहिलं तेव्हा तिच्या मनगटावर जे घड्याळ होतं तेच तो आता घालतो. ते घड्याळ त्याने पहिल्यांदा घातलं, तेव्हापासून काढलेलं नाही.' या चित्रपटाबद्दल बोलताना विजय म्हणाला, 'तुम्ही हा चित्रपट तुमच्या कुटुंबासोबत पाहू शकता. चित्रपट पाहून तुम्ही थिएटरबाहेर पडाल, तेव्हा प्रत्येकाला आपल्या वडिलांना फोन करून त्यांच्याशी बोलावंसं वाटेल. आम्ही बाप-लेकीचं नाते अतिशय भावनिक पद्धतीने मांडलंय.' विजयने कधीही त्याच्या भावनांचा बाजार मांडला नाही. आपल्या लेकीच्या निधनाचं दुःख त्याने स्वतःपुरतं मर्यादित ठेवलं. .मीरा २०२३ मध्ये अलवरपेट येथील राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळली होती. १६ वर्षीय मीरा नैराश्यात होती. मीराच्या निधनापासून ‘विजय अँटनी फिल्म कॉर्पोरेशन’ची निर्मिती असलेल्या सर्व चित्रपटांच्या क्रेडिटमध्ये फातिमा आणि मीरा या दोघींचीही नावे दिली जातात. .वडिलांचं पार्थिव समोर, मला पाहताच आईने हंबरडा फोडला... अविनाश नारकरांनी सांगितला आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.