Vijay Sethupathi: न्यूयॉर्क शहरातील 'न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाऊन' येथे पार पडलेल्या 54 व्या आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार सोहळ्यात तमिळ अभिनेता विजय सेतुपती प्रेझेंटरच्या भूमिकेत दिसला. भारतीय वेळेनुसार मंगळवारी सकाळी आणि न्यूयॉर्कमध्ये सोमवारी संध्याकाळी हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. अभिनेता मायकेल युरी याने या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात 16 श्रेणींमध्ये एकूण 64 नामांकने होती. विजय सेतुपतीसोबत कॉन्स्टन्स झिमर, सेलिया इम्री, जे फॅरो, गस केनवर्थी, सोफी शार्लोट, रॉबी जीके आणि डेव्हिड झॅस्लॉव्ह यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचाही प्रेझेंटरच्या यादीत समावेश होता..रेड कार्पेटवर 'ऑल-ब्लॅक' लूकसोहळ्याच्या रेड कार्पेटवर विजय सेतुपतीने काळ्या रंगाचा पेहराव केला होता. उजव्या खांद्यावर आणि डाव्या खिशाजवळ सोनेरी नक्षीकाम असलेला ब्लेझर, काळे शूज आणि नीटनेटकी हेअरस्टाइल असा त्याचा लूक होता. या जागतिक पुरस्कार सोहळ्यात प्रेझेंटर म्हणून उपस्थित राहून त्याने भारतीय मनोरंजनसृष्टीचे प्रतिनिधित्व केले..Taylor Swift चा दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पुरस्कारात सन्मान; चाहत्यांनी विचारले, 'तिला हे माहीत तरी आहे का?'.वीर दास आणि भारतीय कलाकृतींची उपस्थितीयंदाच्या आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांमध्ये भारताकडून काही कलाकृती आणि कलाकारांचा सहभाग होता. स्टँड-अप कॉमेडियन वीर दास याला 'वीर दास: फूल व्हॉल्यूम' या शोसाठी तिसऱ्यांदा नामांकन मिळाले होते; मात्र कॉमेडी श्रेणीतील पुरस्कार अर्जेंटिनाच्या 'डिव्हिजन पालेर्मो' (सीझन 2) या मालिकेला मिळाला.याशिवाय, मोहम्मद झीशान अय्युब आणि मानव कौल यांची प्रमुख भूमिका असलेली 2025 मधील 'रियल काश्मीर फुटबॉल क्लब' ही कलाकृती स्पोर्ट्स डॉक्युमेंटरी श्रेणीत नामांकित होती. या श्रेणीतील पुरस्कार 'द फिलिप्सटाऊन वायरकार ग्रँड प्रिक्स' या माहितीपटाला देण्यात आला. भारतात हा सोहळा 24 नोव्हेंबरला आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांच्या अधिकृत वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आला..विजय सेतुपतीचे आगामी चित्रपटविजय सेतुपती यापूर्वी बालाजी थरणेथरन दिग्दर्शित 'बत्था' या तमिळ डार्क कॉमेडी-ड्रामा चित्रपटात झळकला होता. यानंतर तो विविध प्रकल्पांतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे-ट्रेन: मिस्किन दिग्दर्शित हा चित्रपट 4 डिसेंबर 2026 ला प्रदर्शित होण्याचे नियोजन आहे.पॉकेट नोव्हेल: मालविका मोहनन आणि राज बी शेट्टी यांच्यासोबतचा हा चित्रपट 14 जानेवारी 2027 ला पोंगल आणि मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर येण्याची शक्यता आहे.इंजी वेल्लम: मणिरत्नम दिग्दर्शित आणि साई पल्लवीसोबतचा हा चित्रपट 29 जानेवारी 2027 ला प्रदर्शित होणार आहे..'रामायण'ची गाणी हिट का झाली नाहीत? जावेद अख्तर यांचे उत्तर; म्हणाले, 'मी चांगला रायटर आहे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.