30 कोटींच्या फसवणुकीत निर्माता विक्रम भट्ट यांना अटक; पत्नी श्वेतांबरीही ताब्यात, नक्की काय आहे प्रकरण?

३० कोटी रुपयांच्या फसणुकीप्रकरणी सिनेमा निर्माते विक्रम भट्ट यांना अटक करण्यात आली आहे. राजस्थान पोलिस आणि मुंबई पोलिसांनी विक्रम भट्ट यांना अटक केलीय. मेहणीच्या निवासस्थानावरुन त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या पत्नीलाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसंच आता राजस्थान पोलिस वांद्रे कोर्टाकडून ट्रान्झिट रिमांडची मागणी करणार आहे. पुढे त्यांना चौकशीसाठी उदयपूरमध्ये नेलं जाईल. .विक्रम भट्टसह त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट आणि इतर सहा जणांवर लूक आऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. दरम्यान विक्रम भट्टसह सर्वांना ८ डिसेंबरपर्यंत उदयपूरच्या पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. तसंच त्यांना परवानगीशिवाय परदेशात जाण्यास देखील मनाई करण्यात आली आहे. .माहितीनुसार विक्रम भट्ट यांनी इंदिरा आयव्हीएफ हॉस्पिटलचे संस्थापक डॉ. अजय मुरदिया यांना एका सिनेमाच्या प्रोजेक्टसाठी 30 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त केलं. त्यांना या प्रोजेक्टमध्ये 200 कोटींचा नफा देण्याचं आश्वासनही देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु 20 दिवसापूर्वी विक्रम भट्टसह पत्नी आणि इतर सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .एफआयआरमध्ये नमुद केलेल्या माहितीनुसार, विक्रम भट्ट यांनी डॉ. मुरदिया यांच्या दिवंगत पत्नीवर बायोपिक करण्याची सहमती दर्शवली होती. तसंच सर्व काम करण्याचं सांगितलं होतं. विक्रम भट्ट यांनी पैशाची अनेक वेळा मागणी केली. तसंच त्यांची पत्नी आणि मुलगी त्यांच्या कामात भागीदार आहेत. श्वेतांबरी भट्ट यांच्या नावाने एक कंपनी सुद्धा नोंदणीकृत असल्याची माहिती एफआयआरमध्ये आहे.