Premier

30 कोटींच्या फसवणुकीत निर्माता विक्रम भट्ट यांना अटक; पत्नी श्वेतांबरीही ताब्यात, नक्की काय आहे प्रकरण?

Vikram Bhatt Held for 30-Crore Scam Linked to IVF Foun:३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी बॉलिवूड निर्माता विक्रम भट्ट यांना राजस्थान आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत अटक केली. त्यांच्या पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
Vikram Bhatt Held for 30-Crore Scam Linked to IVF Foun

Vikram Bhatt Held for 30-Crore Scam Linked to IVF Foun

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

३० कोटी रुपयांच्या फसणुकीप्रकरणी सिनेमा निर्माते विक्रम भट्ट यांना अटक करण्यात आली आहे. राजस्थान पोलिस आणि मुंबई पोलिसांनी विक्रम भट्ट यांना अटक केलीय. मेहणीच्या निवासस्थानावरुन त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या पत्नीलाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसंच आता राजस्थान पोलिस वांद्रे कोर्टाकडून ट्रान्झिट रिमांडची मागणी करणार आहे. पुढे त्यांना चौकशीसाठी उदयपूरमध्ये नेलं जाईल.

Loading content, please wait...
movie
scam
Director
Arrested
Arrest
Entertainment news
bollywood director
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com