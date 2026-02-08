चौपाटीवर नग्न अवस्थेत फिरत होते विनोद खन्ना! महागड्या वस्तू देखील लोकांना वाटल्या, 'तो' एक निर्णय आणि आयुष्य बदललं

Vinod Khanna Spiritual Journey: बॉलिवूडमधील असे अनेक कलाकार आहेत जे आजही सिनेसृष्टीशी जोडले जातात. तर अनेकांनी सिनेसृष्टीला रामराम केलाय. परंतु सिनेसृष्टीत असेही काही कलाकार होते ज्यांची आजही तितकीच चर्चा होताना पहायला मिळतेय. त्यातीलच एक म्हणजे अभिनेते विनोद खन्ना. अभिनयासह वयक्तिक आयुष्यामुळे विनोद खन्ना यांची मोठी चर्चा रंगते. त्यांच्या एका निर्णयामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. .विनोद खन्ना यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या यशाच्या शिखरावर असताना अचानक निवृत्तीची घोषणा केली. त्यानंतर ते ओशोंच्या पुण्यातील आश्रमात राहू लागले. त्यांच्या त्या निर्णयामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. परंतु कालांतराने ते अमेरिकेत निघून गेले. .विनोद खन्ना ओशोंच्या आश्रमात बाथरुम साफ करणं, धुणीभांडी, माळी म्हणून काम करायचे. जेव्हा विनोद खन्ना यांनी सिनेमा सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी ते बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते होते. ते अमिताभ बच्चन यांचे प्रतिस्पर्धी मानले जायचे. परंतु अचानक ते सर्वकाही सोडून भिक्षू बनले. त्यांच्याकडे अफाट संपत्ती, प्रसिद्धी होती. परंतु तरीही त्यांनी त्या गोष्टी सोडून भिक्षू होण्याचा निर्णय घेतला. .विनोद खन्ना यांची दुसरी पत्नी कविता खन्ना यांनी एका पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना विनोद खन्ना यांनी अभियन सोडून ओशोंचा मार्ग कसा स्विकारला? याबद्दल सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या की, 'विनोद खन्ना यांनी दोन वर्षांत त्यांच्या कुटुंबात अनेक मृत्यू झालेले पाहिले. तेव्हा त्यांनी सगळं सोडण्याचा निर्णय घेतला. प्रसिद्धी, संपत्ती आणि लोकांचे प्रेम सोडून त्यांनी भिक्षू होण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा त्यांच्या आईचं निधन झालं त्यावेळी ते ओशोंकडे गेले आणि संन्यास घेतला.'.यावेळी बोलताना कविता खन्ना यांनी विनोद खन्नाच्या नग्नावस्थेत चौपाटीवर ध्यान केलेलंही सांगितलं. त्या म्हणाल्या की, 'पुण्यात ओशोंच्या आश्रमात जाण्यापूर्वी विनोद खन्ना एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या अंगावरचे कपडे काढले. तसंच समुद्र किनाऱ्यावर नग्न होऊन वर्तुळात बसले.' त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९७५ रोजी ओशोंच्या आश्रमात दीक्षा देण्यात आली. .बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.