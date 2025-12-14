Dhurandhar Video : 'धुरंधर' 300 कोटी पार! पण रहमान डकैतच्या रोलमध्ये शाहरुख खान असता तर...व्हायरल AI व्हिडिओ पाहून चाहते शॉक

Rehman Dakait Viral Video : बॉलीवुडमध्ये सध्या 'धुरंधर' चित्रपटाचीच चर्चा आहे. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या दमदार अभिनयाने आणि आदित्य धरच्या दिग्दर्शनाने हा स्पाय थ्रिलर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतोय. रिलीजनंतर अवघ्या 9 दिवसांत चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. जगभरात तर ही आकडेवारी आणखी मोठी आहे. चित्रपटाची कहाणी कराचीच्या अंडरवर्ल्डमध्ये घडते, जिथे गँगस्टर आणि जासूसांचा खेळ सुरू असतो..चित्रपटात सर्वाधिक वाहवा मिळवली आहे ती अक्षये खन्नाला.. त्याने रहमान डकैतची भूमिका इतकी जीवंत साकारली आहे की प्रेक्षक थक्क होतात. शांत, पण खतरनाक नजरेने तो स्क्रीनवर वर्चस्व गाजवले आहे असे म्हटल तरी चुकीच ठरणार नाही. रहमान डकैत हा रिअल लाइफ पाकिस्तानी गँगस्टरच्या आयुष्याने प्रेरित आहे, ज्याने कराचीत खूप आतंक माजवला होता. अक्षय खन्नाच्या या रोलची तुलना आता बॉलीवुडच्या बेस्ट व्हिलनशी केली जातेय. त्याच्या अभिनयाने चित्रपटाला वेगळी उंची मिळाली आहे यात काही शंका नाही..Dhurandhar Bade Sahab : धुरंधर चित्रपटातील 'बडे साहब' कोण? आदित्य धर स्वतःच म्हणाले ती व्यक्ती म्हणजे....पण सध्या सोशल मीडियावर एक वेगळाच ट्रेंड सुरू झालाय.. एक AI जनरेटेड व्हिडिओ व्हायरल झालाय, ज्यात रहमान डकैतच्या भूमिकेत शाहरुख खान दिसतोय. हा व्हिडिओ इतका रिअॅलिस्टिक आहे की पाहून खरंच वाटतंय. कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की "जर शाहरुख खान 'धुरंधर'मध्ये रहमान डकैतच्या रोलमध्ये असते, तर चित्रपटाची कमाई आतापर्यंत 1000 कोटी पार झाली असती!" चाहते या व्हिडिओला खूप लाईक्स आणि शेअर्स देतायत. काही म्हणतायत शाहरुखच्या स्टार पावरने चित्रपट आणखी मोठा हिट झाला असता..Video : छत्रपती शिवरायांचं हिंदवी स्वराज्य कसं होतं? तो काळ डोळ्यापुढं आणणारा AI व्हिडिओ व्हायरल; सच्चे मराठे असाल तर नक्की पाहाल.AI ची ही जादू पाहून प्रेक्षक हैराण आहेत. व्हिडिओ इतका परफेक्ट आहे की शाहरुखचा लुक, स्टाइल आणि एक्सप्रेशन्स पूर्णतः जुळतायत. पण प्रत्यक्षात अक्षय खन्नाने ही भूमिका इतक्या उत्तमरित्या निभावली आहे की त्याची तारीफ थांबत नाही. 'धुरंधर'मध्ये रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपालसारखे स्टार्स आहेत, तरी अक्षयची भूमिका सर्वांना आवडलीये. तुम्ही 'धुरंधर' पाहिलात का? आणि शाहरुख या रोलमध्ये कसा दिसला असता याबद्दल काय वाटतं? कमेंट्समध्ये सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.