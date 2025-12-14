Premier

Dhurandhar Video : 'धुरंधर' 300 कोटी पार! पण रहमान डकैतच्या रोलमध्ये शाहरुख खान असता तर...व्हायरल AI व्हिडिओ पाहून चाहते शॉक

Dhurandhar Shahrukh khan Rehman daikat AI Video : सोशल मीडियावर शाहरुख खानला रहमान डकैतच्या रोलमध्ये दाखवणारा AI व्हिडिओ व्हायरल झालाय, ज्यात दावा केलाय की शाहरुख असते तर कमाई १००० कोटी झाली असती
Dhurandhar Shahrukh khan Rehman daikat AI Video

Dhurandhar Shahrukh khan Rehman daikat AI Video

Saisimran Ghashi
Rehman Dakait Viral Video : बॉलीवुडमध्ये सध्या 'धुरंधर' चित्रपटाचीच चर्चा आहे. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या दमदार अभिनयाने आणि आदित्य धरच्या दिग्दर्शनाने हा स्पाय थ्रिलर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतोय. रिलीजनंतर अवघ्या 9 दिवसांत चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. जगभरात तर ही आकडेवारी आणखी मोठी आहे. चित्रपटाची कहाणी कराचीच्या अंडरवर्ल्डमध्ये घडते, जिथे गँगस्टर आणि जासूसांचा खेळ सुरू असतो.

