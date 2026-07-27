आधी अलिबाग, आता वर्सोवा! विराट-अनुष्काने मुंबईत घेतलं तब्बल 'इतक्या' कोटींचं घर, किंमत ऐकून थक्क व्हाल!

VIRAT KOHLI BUYS ₹18.29 CRORE APARTMENT IN VERSOVA: बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांनी पुन्हा एकदा रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. या सेलिब्रिटी जोडप्यानं मुंबईतील महागड्या एरियामध्ये कोट्यवधींचा फ्लॅट खरेदी केला आहे. त्यांनी मुंबईतील पॉश समजल्या जाणाऱ्या वार्सोवा परिसरात १८.२९ कोटींचा आलिशान प्लॅट खरेदी केला आहे. ३१ जुलै रोजी त्यांचा व्यवहार नोंदवण्यात आलाय. .माहितीनुसार हा प्लॅट वर्सोवातील 'गोदरेज स्कायशोर' या प्रिमियम निवासी प्रकल्पाच्या वरच्या मजल्यावर आहे. तसंच याचं कार्पेट क्षेत्रफळ २ हजार ६४४ चौरस फूट आहे. फ्लॅटसोबत ३१६ चौरस फुटांचं एक्सक्लुझिव्ह क्षेत्र आणि तीन कार पार्किंगची सुविधा देखील देण्यात आलीय..या मालमत्तेच्या रजिस्टेशनसाठी विराट-अनुष्काने १.०९ कोटी स्टॅम्प ड्युटी तर ३० हजार नोंदणी शुल्क भरलं आहे. या व्यवहारानुसार फ्लॅटची किंमत प्रति चौरस फूट ६९,१५९ रुपये इतकी आहे. सध्या मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात आलिशान घरांची मागणी वाढताना दिसतेय. .गेल्या काही वर्षांत वर्सोवा हा मुंबईतील सर्वाधिक पसंतीचा परिसर आहे. तसंच फिल्म इंडस्ट्री जवळ असल्यानं कलाकार लोकं या भागात राहणं पसंत करतात. तसंच उद्योगपती आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिक या भागात मोठी गुंतवणूक करतात. .आपल्याच आईचं बालपण साकारणार खरीखुरी लेक; 'द्विधा' मध्ये रिअल लाइफ मुलीसोबत दिसणार लोकप्रिय अभिनेत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.