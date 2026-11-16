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Vishal Dadlani Bald Look Secret : वयाच्या २३ व्या वर्षी अचानक तिरुपतीला जाऊन केलं टक्कल, पण आता झाला नास्तिक! विशाल ददलानीने सांगितलं 'त्या' शपथेमागचं आश्चर्यकारक कारण

Vishal Dadlani : आधी होते लांबसडक केस, नंतर घेतला आयुष्यभर टक्कल राहण्याचा निर्णय; दारू अन् सिगारेटबद्दलही केला मोठा खुलासा!
Took a vow visiting Tirupati at the age of 23.

Took a vow visiting Tirupati at the age of 23.

Sakal

Vinayan
Updated on

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार विशाल ददलानी गेल्या तीन दशकांपासून आपल्या सिग्नेचर 'बाल्ड लूक'साठी (टक्कल) ओळखला जातो. मात्र, वयाच्या २३ व्या वर्षापर्यंत विशालचे केस खूप लांब आणि दाट होते. नेहा धुपिया आणि अंगद बेदी यांच्या 'डबल डेट' (Double Date) या यूट्यूब शोमध्ये श्रुती हासनसोबत हजेरी लावली असता, विशालने वयाच्या २३ व्या वर्षी टक्कल का केले आणि पुन्हा कधीच केस का वाढवले नाहीत, यामागचा रंजक किस्सा सांगितला.

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