Vishal Dadlani Bald Look Secret : वयाच्या २३ व्या वर्षी अचानक तिरुपतीला जाऊन केलं टक्कल, पण आता झाला नास्तिक! विशाल ददलानीने सांगितलं 'त्या' शपथेमागचं आश्चर्यकारक कारण

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार विशाल ददलानी गेल्या तीन दशकांपासून आपल्या सिग्नेचर 'बाल्ड लूक'साठी (टक्कल) ओळखला जातो. मात्र, वयाच्या २३ व्या वर्षापर्यंत विशालचे केस खूप लांब आणि दाट होते. नेहा धुपिया आणि अंगद बेदी यांच्या 'डबल डेट' (Double Date) या यूट्यूब शोमध्ये श्रुती हासनसोबत हजेरी लावली असता, विशालने वयाच्या २३ व्या वर्षी टक्कल का केले आणि पुन्हा कधीच केस का वाढवले नाहीत, यामागचा रंजक किस्सा सांगितला..२३ व्या वर्षी तिरुपतीला जाऊन घेतली 'ती' शपथअंगद बेदीने विशालला त्याच्या बाल्ड लूकबद्दल विचारले. त्यावर ५३ वर्षीय विशालने आपला तरुणपणीचा लांब केसांचा जुना फोटो दाखवत सांगितले, "खूप वर्षांपूर्वी माझे केस लांब होते. वयाच्या २३ व्या वर्षी मी टक्कल केले. त्या वेळी मी खूपच धार्मिक होतो. एके दिवशी सकाळी उठल्यावर माझ्या मनात अचानक तिरुपतीला जाऊन केस अर्पण करण्याची तीव्र इच्छा झाली. मी तिरुपतीला जाऊन टक्कल केले आणि तिथेच शपथ घेतली की यापुढे आयुष्यात कधीही केस वाढवणार नाही.".Parenting Mobile Addiction : मूल रडतंय म्हणून हातात मोबाईल देताय? सावधान! 'डिजिटल पॅसिफायर'ची ही सवय मुलांच्या मेंदूवर करतेय गंभीर परिणाम.जेव्हा नेहा धुपियाने या शपथेमागचे नेमके कारण विचारले, तेव्हा विशाल म्हणाला की असे निर्णय तो का घेतो हे त्याला स्वतःलाही माहिती नाही. विशालने २०१८ मध्येही एक्सवर (X) पोस्ट करत विग किंवा हेअर ट्रान्सप्लांट करण्यास नकार दिला होता आणि तो आपल्या या लूकमध्ये पूर्णपणे आनंदी असल्याचे स्पष्ट केले होते..धार्मिकतेकडून नास्तिकतेकडे प्रवासएकेकाळी अत्यंत धार्मिक असलेला विशाल आज स्वतःला उघडपणे नास्तिक (Atheist) मानतो. या बदलाबद्दल विशाल म्हणाला, "मी अनेक धर्म आणि प्रथांचा अभ्यास केला. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की सर्व धर्म मुळात एकच शिकवतात एक चांगला माणूस बना. मग मला धर्माची गरजच काय?" यावेळी त्याने संत कबीरांच्या विचारांचाही दाखला दिला..Viral GTA 6 Contract : प्रेयसीने प्रियकराला दिला जगातील सर्वात मोठा गेमिंग गिफ्ट, पण सोबत जोडला '४ अटींचा करार'; नियम वाचून व्हाल थक्क!.दारू अन् सिगारेटपासूनही दूरयाच शोमध्ये विशालने आपल्या वैयक्तिक सवयींबद्दलही खुलासा केला. सिंधी कुटुंबात सोशल ड्रिंकिंग सामान्य असतानाही त्याने लहानपणीच कधीही मद्यपान न करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आजही तो त्यावर ठाम आहे. तसेच, एकेकाळी खूप धूम्रपान करणाऱ्या विशालने एका झटक्यात सिगारेटही सोडून दिली. कामाबद्दल बोलायचे तर, विशालने जुलै २०२६ मध्ये संपलेल्या 'इंडियन आयडल १६' चे परीक्षण केले असून, ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'प्रताप' चित्रपटासाठी 'मिलके रहेंगे' हे गाणे गायले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.