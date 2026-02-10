अरिजीतनंतर विशाल ददलानीही पार्श्वगायन सोडणार? म्हणाले... 'पार्श्वगायनातून दूर जाण्याचा विचार करू शकतो'

पार्श्वगायक आरजीत सिंगने पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संगीतसृष्टीत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान अशातच आता प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार विशाल ददलानी यांच्या वक्तव्यामुळे नव्या तर्कवितकांना सुरुवात झाली आहे. विशाल ददलानी यांनी अरिजीतच्या निर्णयाचे समर्थन करताना कलाकारांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याबद्दल भूमिका मांडलीय..त्यामुळे आता विशाल ददलानी देखील पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेणार का? अशा चर्चा रंगताय. विशाल ददलानी यांनी मत मांडताना म्हटलं की, 'प्रत्येक कलाकाराला स्वत:च्या आयुष्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी कोणालाही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नसते. अरिजीतचा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करण्यापेक्षा त्याच्या पुढील प्रवासाचा आदर केला पाहिजे' असे ते म्हणाले. .विशेष म्हणजे, याच दरम्यान विशाल यांनी भविष्यात स्वत:ही पार्श्वगायनातून दूर राहण्याचा विचार करू शकतो, असे संकेत दिले, मात्र हा निर्णय निक्षित नसून तो वैयक्तिक पातळीवर असेल, असं त्यांनी सुचित केलं आहे. यश, प्रसिद्धी,आर्थिक स्थैर्य यामुळे मानसिक समाधान हमखास मिळेलच असं नाही, अशीही त्यांनी भूमिका मांडली..विशाल ददलानी हे प्रसिद्ध पार्श्वगायक, संगीतकार आणि गीतकार आहे. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये आपल्या संगीताची छाप पाडलीय. ओम शांती ओम, बँग बँग सारख्या सिनेमाला त्यांनी संगीत दिलय. तसंच त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये बॉलिवूडमधील अनेक सुपरहिट गाणी गायली आहेत. .Arijit Singh Retirement : शेवटी मी धाडस केलं! अरिजीत सिंहने सांगितलं निवृत्तीचं कारण, म्हणाला, मी जगू शकेन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.