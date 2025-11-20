'कोण आहे तो शाहरुख खान?' 2050 पर्यंत सुपरस्टारला लोक विसरुन जातील, विवेक ओबरॉयचं वक्तव्य चर्चेत

अभिनेता विवेक ओबेरॉय याचा 'मस्ती 4' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 21 नोव्हेंबर म्हणजे उद्या हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान सध्या विवेक ओबेरॉय या सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या सिनेमामध्ये विवेकसह रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी सारखे कलाकार पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत विवेक ओबेरॉयने सुपरस्टार शाहरुख खानबद्दल एक भाष्य केलंय. तो म्हणाला की, '२०५० पर्यंत शाहरुखला लोकं विसरुन जातील.'.शाहरुख खानबद्दल काय म्हणाला विवेक?पिंकविलाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये विवेक म्हणाला की, '१९६० मध्ये कोणता सिनेमा आलेला. त्या सिनेमामध्ये कोणी काम केलेलं हे कोणाला माहित नसतं. कोणाला त्या सिनेमाबद्दल काही फरक सुद्धा पडत नाही. तुम्ही इतिहासात तपासण्यासाठी जाता. 2050 मध्ये लोक कदाचित शाहरुख खानला सुद्धा विसरून जातील.'.पुढे बोलताना तो म्हणाला की, 'जसं लोक विचारतात की, कोण आहे राज कपूर?' तुम्हाला आणि मला माहितीय की, ते सिनेमाचे देव होते. परंतु तुम्ही एका तरुण चाहत्याला विचाराल, जो रणबीर कपूरचा फॅन आहे. की, राज कपूर कोण आहे? तर त्याला कदाचित माहित नसेल. कारण त्याला जुना इतिहास माहित सुद्धा नसेल.'.विवेक ओबेरॉयच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. शाहरुख खान मराठी सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार आहे. देशातील सगळ्यात श्रीमंत अभिनेता म्हणून त्याची ओळख आहे. त्याने अनेक फिल्म बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतात. पठाण, जवान, डंकी सारख्या मोठ्या सिनेमामधून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .भारतीय जवानाचं शिरच्छेद करून मुशर्रफसमोर ठेवलं, काय आहे किस्सा? ‘धुरंदर’मध्ये अर्जुन रामपाल साकारणार त्या राक्षसाचा चेहरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.