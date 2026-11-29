बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय सध्या त्याच्या आगामी पौराणिक चित्रपट 'रामायणम्'मुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात त्याने विद्युतजिह्व ही भूमिका साकारली आहे. मात्र, यावेळी विवेक त्याच्या अभिनयामुळे नाही, तर एका खास सामाजिक उपक्रमामुळे चर्चेत आलाय. विवेकने कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांसाठी 'रामायणम्' सिनेमाचं विशेष स्क्रीनिंग आयोजित केली होती. त्याच्या या उपक्रमाचं सोशल मीडियावर कौतूक होतय. .विवेक ओबेरॉयने कर्करोगग्रस्त रुगणांसाठी खास स्क्रीनिंगचं आयोजन केलं होतं. उपचारादरम्यान कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या लहान मुलांना काही आनंदाचे क्षण अनुभवता यावेत म्हणून त्याने खास स्क्रीनिंग केली होती. या विशेष स्क्रीनिंगला विवेक ओबेरॉयसोबत त्याचं संपूर्ण कुटुंबही उपस्थित होतं..या स्क्रीनिंगमधील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे तिथे आलेली लहान मुलं राम, सीता, लक्ष्मण आणि हनुमान यांच्या वेशभूषेत पोहोचली होती. मुलांचा हा उत्साह आणि त्यांचा हटके अंदाज पाहायला मिळाला. विवेकच्या या उपक्रमामुळे अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं आहे..विवेक ओबेरॉय याआधीही कर्करोगग्रस्त रुग्णांच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. 'रामायणम्' चित्रपटासाठी मिळालेलं संपूर्ण मानधन स्वतःकडे न ठेवता कर्करोगग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय त्याने घेतल्याचं माहिती आहे. त्यामुळे त्याच्या या सामाजिक कार्याची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. .राजेश खन्नांची हुबेहूब कॉपी आहे अक्षय कुमारचा मुलगा आरव? फोटो पाहून चाहते थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.