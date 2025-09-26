Premier

“इंडी सिनेमा म्हणजेच नवा दृष्टीकोन” वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेझर कार्यक्रम ठरला यशस्वी!

Waterfront Indie Film Festival 2025 Curtain Raiser:मुंबईतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेझर कार्यक्रम पार पडला. या मुख्य कार्यक्रम हा फेस्टिव्हल २ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान वर्सोवा रंगशिला थिएटर येथे पार पडणार आहे.
Apurva Kulkarni
वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेझर कार्यक्रम नुकताच पार पडला. मुंबईतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इथे हा सोहळा संपन्न झालाय. या सोहळ्याला दिग्गज कलाकारची प्रमुख उपस्थिती होती. वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल हा इंडिपेंडंट सिनेमाच्या अनेक विषयांवर चर्चा करणारा फिल्म फेस्टीवल ठरणारय.

