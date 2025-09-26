“इंडी सिनेमा म्हणजेच नवा दृष्टीकोन” वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेझर कार्यक्रम ठरला यशस्वी!

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हलचा कर्टन रेझर कार्यक्रम नुकताच पार पडला. मुंबईतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इथे हा सोहळा संपन्न झालाय. या सोहळ्याला दिग्गज कलाकारची प्रमुख उपस्थिती होती. वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल हा इंडिपेंडंट सिनेमाच्या अनेक विषयांवर चर्चा करणारा फिल्म फेस्टीवल ठरणारय. .वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टीवलचा कर्टन रेझर सोहळ्यात प्रसिद्ध अभिनेत्री रिचा चढ्ढा यांनी या सोहळ्याचं सूत्रसंचालन केलं. यावेळी खास चर्चेत प्रसिद्ध चित्रपट उद्योग तज्ञ सुधीर मिश्रा, शुजित सरकार, रजत कपूर, दीपा गहलोत आणि श्रीधर रंगायन यांनी सिनेसृष्टीबद्दल असलेली त्यांची मतं या चर्चेदरम्यान व्यक्त केली..हा सोहळा फक्त फिल्म फेस्टिवल नाही तर सिनेमातील वैविध्यपूर्ण, ट्रेंड आणि सिनेमातील विविध पैंलूची ओळख करुन देणारा आहे. या महोत्सवात कला प्रेमींना अनेक गोष्टींचा अनुभव घेता येणार आहे. अभिनेत्री निर्माती रिचा चढ्ढा हिने नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या मराठी इंडी फिल्म साबर बोंड चित्रपटाचं देखील रेझर कार्यक्रम कौतुक केलं. .या फिल्म फेस्टीवलच्या संस्थापिका चित्रपट निर्मात्या विनता नंदा आणि चित्रपट समीक्षक दीपा गहलोत यांनी सिनेसृष्टीतील विविध पैंलू कलाप्रेमींसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. तसंच येणाऱ्या पिढीने अनेक उत्तमोत्तम कलाकृती घडवल्या पाहिजे अशी आशा व्यक्त केली. या सोहळ्यात टुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज आणि एज्युकेशन पार्टनर म्हणून अॅप्लॉज एंटरटेन्मेंट यांचं सहकार्य लाभलय. .वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल 2 ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान वर्सोवा इथल्या रंगशिला थिएटरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये इंडी चित्रपटांचा संग्रह, पॅनेल चर्चा आणि मास्टर क्लासेसचे प्रदर्शन केल जाणार असल्याचं कळतंय..'मी स्वत:ला महागौरी देवीशी रिलेट करु शकते' नवरात्रीनिमित्त तेजश्रीने शेअर केली भावनिक बाजू, म्हणाली...'मला शांतता ...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.