कुटूंबाने 'या' अभिनेत्याबरोबर लावलेलं हेमामालिनीचं लग्न पण धर्मेंद्र यांनी ऐनवेळेस मांडवात येऊन घातला राडा !

Bollywood News : बॉलिवूडमधील एक एव्हरग्रीन जोडी म्हणजे धर्मेंद्र आणि हेमामालिनी. पण धर्मेंद्र यांचं हे दुसरं लग्न आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. यांचं लग्न कुटूंबाच्या मर्जीविरोधात आणि बऱ्याच वाद-विवादानंतर झालं होतं. हेमामालिनी यांच्या कुटूंबातून विशेष म्हणजे त्यांच्या वडिलांकडून या लग्नाला विरोध होता. इतकंच नाही तर हेमा यांच्या वडिलांनी त्यांचं लग्न दुसऱ्याच अभिनेत्याशी करून द्यायचं ठरवलं होतं. .1980 मध्ये हेमामालिनी आणि धर्मेंद्र यांचं लग्न झालं. पण हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. धर्मेंद्र हे आधीच विवाहित होते. त्यांना चार मुलं होती. तर हेमा यांचे आई-वडील अशा व्यक्तीशी त्यांच्या मुलीने लग्न करावं याच्या पूर्णपणे विरोधात होते. धर्मेंद्र यांच्यापासून मुलीने दूर व्हावं म्हणून हेमा यांच्या वडिलांनी त्यांचं लग्न अभिनेता जितेंद्रशी ठरवलं. .सिनेमाच्या सेटवर धर्मेंद्र आणि हेमा यांचं प्रेम फुललं. ते एकत्र वेळ घालवू लागले. त्यामुळे पालकांच्या चिंता वाढू लागल्या आणि 1974 मध्ये त्यांचे पालक त्यांना घेऊन मद्रासला गेले आणि त्यांचं लग्न गुपचूप जितेंद्र यांच्याशी ठरवलं. जितेंद्रही या लग्नामुळे खुश नव्हते कारण त्यांचं प्रेम शोभा सिप्पीवर होतं. ही गोष्ट त्यांनी त्यांच्या जवळच्या मित्राला सांगितली होती..घरच्यांच्या दबावाला बळी पडून दोघंही लग्नाला तयार झाले. पण ही बातमी गुप्त राखण्यात आली होती. पण कुठूनतरी या गोष्टीची कुणकुण धर्मेंद्र यांना लागली आणि ते जितेंद्र यांची गर्लफ्रेंड शोभाला घेऊन लग्नाच्या मांडवातच पोहोचले. त्यावेळेच्या चर्चांनुसार, हेमा यांच्या वडिलांनी त्यांना दारातच रोखलं आणि "तू माझ्या मुलीला सोडत का नाहीस ? मला एका विवाहित व्यक्तीशी तिचं लग्न लावून द्यायचं नाही." असं ओरडले. यामुळे हेमा यांचं प्रेमप्रकरणही सगळ्यांसमोर उघड झालं..अखेर हेमा सगळ्यांसमोर आल्या आणि त्यांनी दोन्ही कुटूंबाला याबाबत शांतपणे विचार करण्याची विनंती केली. जितेंद्र यांच्या कुटुंबाला ही गोष्ट अपमानजनक वाटली आणि त्यांनी रागात मांडव सोडला. आपल्यामुळे हेमाच्या कुटूंबाला अपमान सहन करावा लागला याचं धर्मेंद्र यांना दुःख झालं आणि त्यांनी त्या दिवशीच हेमा यांच्याशी लग्न करण्याचा हट्ट सोडला. .हेमामालिनी यांच्या चरित्रात उल्लेख केल्यामुळे धर्मेंद्र त्यांच्या नात्याबाबत अधिक असुरक्षित झाले आणि त्यांनी हेमा यांच्यावर अधिक नियम लादणं सुरु केलं. ते स्वतः दारूच्या आहारी गेले. यात बरीच वर्षं गेली..अखेर हेमा यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर 2 मे 1980 मध्ये एका घरगुती खासगी कार्यक्रमात हेमामालिनी आणि धर्मेंद्र यांचं लग्न झालं. या लग्नाची वाच्यता कुठेच केली गेली नव्हती. इतकंच नाही जेव्हा ईशाचा जन्म होणार होता तेव्हा ही बातमी बाहेर जाऊ नये म्हणून धर्मेंद्र यांनी संपूर्ण हॉस्पिटल बुक केलं होतं. .फार्महाउस, गाड्या... ८९ व्या वर्षी किती संपत्तीचे मालक आहेत धर्मेंद्र? प्रॉपर्टीमधला कुणाला किती टक्के वाटा मिळणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.