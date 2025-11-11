Premier

कुटूंबाने 'या' अभिनेत्याबरोबर लावलेलं हेमामालिनीचं लग्न पण धर्मेंद्र यांनी ऐनवेळेस मांडवात येऊन घातला राडा !

When Dharmendra Stops Hemamalini Wedding : हेमामालिनी आणि धर्मेंद्र यांच्या नात्याविरोधात असलेल्या त्यांच्या कुटूंबाने अभिनेत्रीच लग्न दुसऱ्या अभिनेत्यासोबत ठरवलं. पण धर्मेंद्र यांनी वेळीच पोहोचत ते लग्न मोडलं होतं.
कुटूंबाने 'या' अभिनेत्याबरोबर लावलेलं हेमामालिनीचं लग्न पण धर्मेंद्र यांनी ऐनवेळेस मांडवात येऊन घातला राडा !
Bollywood News : बॉलिवूडमधील एक एव्हरग्रीन जोडी म्हणजे धर्मेंद्र आणि हेमामालिनी. पण धर्मेंद्र यांचं हे दुसरं लग्न आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. यांचं लग्न कुटूंबाच्या मर्जीविरोधात आणि बऱ्याच वाद-विवादानंतर झालं होतं. हेमामालिनी यांच्या कुटूंबातून विशेष म्हणजे त्यांच्या वडिलांकडून या लग्नाला विरोध होता. इतकंच नाही तर हेमा यांच्या वडिलांनी त्यांचं लग्न दुसऱ्याच अभिनेत्याशी करून द्यायचं ठरवलं होतं.

