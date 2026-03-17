"तर मार खाशील..." नाना पाटेकरांनी पंकज त्रिपाठीला दिलेला दम; हे होतं कारण

Bollywood News : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर कायमच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. अनेकदा त्यांना न पटणाऱ्या गोष्टी ते स्पष्टपणे कुणाचीही पर्वा न करता मांडतात. सध्या त्यांचा एक जुना किस्सा सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यांनी सेक्रेड गेम फेम पंकज त्रिपाठी यांना धमकी दिली होती काय होत कारण जाणून घेऊया..२०१८ मध्ये पंकज त्रिपाठी यांनी नाना आणि रजनीकांत यांच्याबरोबर काला सिनेमात काम केलं होतं. यावेळी नानांनी पंकज यांच्या कृतीवर चिडून त्यांना दम दिला होता. एका उत्तम कलाकाराबद्दल वाटत असलेल्या आत्मियतेतून नाना चिडले होते. .2018 मध्ये नाना काला सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. या सिनेमात त्यांनी हरीदेव अभ्यंकर ही खलनायकाची भूमिका साकारली होती. तर पंकज त्रिपाठी पोलिस अधिकाऱ्याच्या छोट्याशा भूमिकेत दिसले होते. उत्तम कलाकार असूनही पंकज यांनी या सिनेमात छोटीशी आणि काही सेकंदाची भूमिका स्वीकारल्यामुळे नानांना धक्का बसला. .एका मुलाखतीत नानांनी ही आठवण शेयर केली. ते म्हणाले,"जेव्हा मी पंकजला त्या सेटवर पहिलं तेव्हा मी त्याला विचारल की तू इथे काय करतोयस ? तेव्हा त्याने उत्तर दिलं की सर एक छोटी भूमिका आहे. त्यावर मी त्याला सुनावल की तू इतका मोठा अभिनेता आहेस तू अशा छोट्या भूमिका का करतोयस ? आमच्यासोबत काम केल्याने तू मोठा होणार नाहीस, तू आधीच मोठा आहेस. त्यानंतर मी त्याला म्हटलं की पुनः जर तू अशा छोट्या भूमिका स्वीकारल्यास तर मी तुला मारेन.".पण यावर पंकज यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं की, त्यांना सिनेमाच्या कथेपेक्षा आणि भूमिकेपेक्षा सुपरस्टार रजनीकांत आणि नाना पाटेकर या दोन दिग्गजांना जवळून काम करताना पाहायचं होतं आणि त्यांच्याबरोबर वेळ घालवायचा होता. केवळ यासाठी त्यांनी या भूमिकेला होकार दिला.