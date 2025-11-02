'विवेक मेरी माँ मर रही है' नॉन व्हेज खात शाहरुख मित्राला म्हणाला...'क्या तुम जानते हो विवेक?'

शाहरुख खान त्याच्या स्ट्रगल सुरु असलेल्या दिवसामध्ये विवेक वासवानी यांना भेटला होता. दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली होती. त्यावेळी शाहरुखची पत्नी गौरी खानला शाहरुखने अभिनेता होऊ नये असं वाटत होतं. परंतु शाहरुखच्या आईला वाटत होतं की, शाहरुखने सुपरस्टार व्हावं. परंतु शाहरुखने अभिनेता होण्याचं स्वप्न मानातून काढून टाकलं होतं. परंतु आईच्या निधनानंतर सगळं काही बदलून गेलं. .किंग खान शाहरुख याची चर्चा फक्त भारतातच नाहीतर जगभरात सुद्धा होताना पहायला मिळते. तो एक ग्लोबल स्टार आहे. शाहरुख आज म्हणजेच 2 नोव्हेंबर रोजी 60 वर्षाचा झाला आहे. परंतु आजही तो तरुण अभिनेत्यांना भारी पडतो. परंतु शाहरुखने त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला खुप स्ट्रगल केला. जेव्हा शाहरुख मुंबईमध्ये पहिल्यांदा आला होता. त्यावेळी त्याला वासवानीने मदत केली. .विवेक वासवानी यांनी शाहरुखच्या स्ट्रगल काळाबद्दल सांगताना म्हटलं होतं की, 'तो माझ्या घरी आला होता. परंतु त्याला शाकाहारी खाणं आवडत नव्हतं. त्यामुळे आम्ही नॉन व्हेज खाण्यासाठी बाहेर गेले. पहिले २० मिनिटं त्याने चुपचाप खाल्लं. त्याने जवळपास दोन दिवसापासून वेवस्थित जेवण केलं नव्हतं. खाऊन झाल्यावर तो मला म्हणाला की, 'क्या तुम जानते हो विवेक? मेरी माँ मर रही है...' मी शॉक होऊन त्याच्याकडे पाहिलं. तेव्हा त्याने त्याच्या आईबद्दल, बहिनीबद्दल आणि गौरीबद्दल त्याला सांगतिलं. त्याने सगळ्या मनातल्या गोष्टी माझ्यासोबत शेअर केल्या. त्यानंतर आम्ही चांगले मित्र झालो.'.पुढे बोलताना विवेक म्हणाले की, 'त्यानंतर आईची तब्येत बिघडल्याने तो दिल्लीत निघून गेला. याच वेळी शाहरुखला विक्रम मल्होत्रानी सिनेमा ऑफर केला. परंतु तो सिनेमामध्ये काम करायला तयार नव्हता. शाहरुखने दुसऱ्या हिरोईनसोबत गळाभेट केल्याचं गौरीला आवडत नव्हतं. त्यामुळे शाहरुख टेलिव्हिजन कामामध्ये खुश होता. त्यानंतर काही दिवसांनी शाहरुखने माया मेमसाब चित्रपटात काम केलं. आईच्या निधनापूर्वी त्याने ही फिल्म केली होती.'.Aishwarya Rai @ 52: अभिषेकला होकार देण्याआधी 7 जणांवर फिदा होती ऐश्वर्या!, मग कशी झाली बिग बींची सून? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.