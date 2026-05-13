'राजा शिवाजी' चित्रपटासाठी अभिषेक बच्चनने मानधन का नाही घेतलं? सांगितलं खरं कारण, म्हणाला, '

रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय. यात रितेश स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारतोय. तर जिनिलिया देशमुख महाराणी सईबाईंची भूमिका साकारतेय. भाग्यश्री राजमाता जिजाऊ यांची भूमिका साकारतेय तर अभिनेता अभिषेक बच्चन हा शहाजी राजेंचे भाऊ संभाजी राजे यांची भूमिका साकारलीये. मात्र या भूमिकेसाठी अभिषेकने एक रुपयाही मानधन घेतलेलं नाही. त्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. आता अखेर अभिषेकने या चर्चांना पूर्णविराम लावत मानधन न घेण्याचं खरं कारण सांगितलंय. .अभिषेकने न्यूज १८ ला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'जेव्हा एखाद्या कलाकाराला एखाद्या कथेवर किंवा दिग्दर्शकाच्या दृष्टीकोनावर विश्वास असतो, तेव्हा मानधन ही गोष्ट दुय्यम ठरते... आजच्या काळात लोक सोशल मीडिया रिल्स आणि बातम्यांमधून कलाकार किती मानधन घेतात किंवा किती व्हॅनिटी व्हॅन मागतात, यावर चर्चा करतात... पण शेवटी सिनेमा हा एक कलाप्रकार आहे... जर आमचा एखाद्या गोष्टीवर विश्वास असेल, तर आम्हाला मानधन न घेण्यात कोणतीही अडचण नसते. हा केवळ पैशांचा व्यवहार नसून एक भावनिक गुंतवणूक आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीनं खऱ्या अर्थानं प्रेरित होता, तेव्हाच खऱ्या कलेचा जन्म होतो...'.तो पुढे म्हणाला, 'आजकाल चित्रपट निर्मितीमध्ये अनेक गोष्टींचा हिशोब केला जातो; मात्र, सर्व काही केवळ आकडेवारीवरच अवलंबून नसतं, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलंय. हा प्रोजेक्ट त्यांच्यासाठी अत्यंत पवित्र होता. त्यांनी याकडे कधीच केवळ एक 'प्रोजेक्ट' म्हणून पाहिलं नाही, तर त्याऐवजी ही काहीतरी अधिकच महान आणि पवित्र गोष्ट आहे, या दृढ विश्वासानं त्यांनी त्यावर काम केलंय...'.चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला (युनिटला) आनंदी, सुरक्षित आणि उत्साही ठेवणं हे एक अत्यंत कठीण काम होतं, परंतु रितेश आणि जिनिलिया यांनी ते अत्यंत सुरेखपणे हाताळलंय. मला कोणाकडूनही एकही तक्रार ऐकायला मिळाली नाही. मुंबईतच लहानाचा मोठा झाल्यामुळे मला मराठी भाषेची नक्कीच ओळख होती. पण पडद्यावर पहिल्यांदाच मराठी बोलताना मला थोडी धाकधूक वाटत होती. तरीही, रितेशच्या उपस्थितीमुळे मला मोठा दिलासा मिळाला आणि रितेश सर्व गोष्टींची काळजी घेईल, याबद्दल मला पूर्ण खात्री होती.' एकूणच एका मोठ्या चित्रपटाचा भाग होता आलं हे अभिषेकसाठी महत्वाचं होतं.