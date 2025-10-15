Hemant Birje: सुरक्षा रक्षक ते बॉलिवूड स्टारपर्यंत प्रवास; 'टारझन' म्हणून ओळख... मग अभिनेते हेमंत बिर्जेंची कारकीर्द का उद्ध्वस्त झाली?

अभिनयाची आवड असलेल्या प्रत्येकाचे स्वप्न असते की तो बॉलिवूडमध्ये अभिनेता बनेल. तो बॉलिवूडमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी असंख्य प्रयत्न करतो. अनेक जण स्वप्नांच्या शहरात अभिनेता होण्याचे स्वप्न घेऊन येतात. पण काहींना यश मिळते, तर काहींना आयुष्यभर संघर्ष करावा लागतो. काहींना संधी मिळते, परंतु त्यांची प्रतिभा कमी होते. ते अनामिक राहतात. असाच एक अभिनेता होता हेमंत बिर्जे. ते भारतीय प्रेक्षकांना "टारझन" म्हणून ओळखला जातात..हेमंत बिर्जे हे बॉलीवूड स्टार्सच्या यादीत आहेत जे एकेकाळी आश्चर्यकारक आहेत. आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून आपली ओळख प्रस्थापित केल्यानंतर, हेमंत आता इंडस्ट्रीतील चकचकीत आणि ग्लॅमरपासून दूर राहून सापेक्ष अस्पष्टतेचे जीवन जगत आहेत. त्यांनी आज के अंगारे, वीराणा, तहखाना, कमांडो, सिंदूर और बंदूक, सौद साल बाद, आग के शोले, जंगली टारझन, लष्कर, एके पे इक्का, भूखा शेर, टारझन यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. .पैसे घेतले; पण कार्यक्रमाला गेले नाही, हॉटेलमध्येच मद्यधुंद अन्... बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल.१९८५ मध्ये आलेल्या "अॅडव्हेंचर्स ऑफ टार्झन" या चित्रपटातील मुख्य अभिनेता हेमंत बिर्जे यांनी नायक होण्यापूर्वी मुंबईत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केले. पण म्हणतात ना, नशीब बदलायला जास्त वेळ लागत नाही. तेव्हाच दिग्दर्शक बब्बर सुभाष यांना ते दिसले. सुभाष अशा नायकाच्या शोधात होते जो बलवान आणि लाजाळू दोन्हीही होता. हेमंत बिर्जे यांना दोन्ही गुण आढळले आणि त्यांनी बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला..हेमंत बिर्जे यांना अभिनयाचे एबीसी माहित नव्हते. म्हणून त्यांनी "अॅडव्हेंचर्स ऑफ टार्झन" चित्रपटासाठी अनेक महिने प्रशिक्षण घेतले. हेमंतने या चित्रपटात किमी काटकरसोबत बोल्ड सीन्स केले. ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर त्यांनी मिथुन चक्रवर्तीसोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. ते सलमान खानच्या "गर्व" चित्रपटातही दिसले. पण त्यांचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाले. .त्यानंतर ते हळूहळू बॉलिवूडमधून गायब झाले. २०१६ मध्ये, हेमंत यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. त्याच्याकडे राहण्यासाठी घरही नव्हते अशा बातम्या समोर आल्या. वृत्तांनुसार, ते ज्या घरात राहत होते त्या घराच्या मालकाने त्यांना घराबाहेर काढले होते. बिर्जे यांचा घरमालकासोबतचा करार संपला होता आणि त्याने त्यांना वारंवार घर सोडण्यास सांगितले होते. परंतु त्यांनी नकार दिला.. ना बॉम्ब, ना भुईचक्र? तेजश्री प्रधानने स्वतःला दिली 'या' फटाक्याची उपमा; दिवाळीच्या आठवणी सांगत म्हणाली- .त्यानंतर घरमालकाने पोलिसांची मदत घेतली. जेव्हा पोलिसांना कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात अपयश आले तेव्हा त्याने हार मानली आणि अभिनेत्याविरुद्ध खटला दाखल केला. न्यायालयाने पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशांना प्रतिसाद देत पोलिसांनी अभिनेत्याला घरातून बाहेर काढले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.