Premier

Hemant Birje: सुरक्षा रक्षक ते बॉलिवूड स्टारपर्यंत प्रवास; 'टारझन' म्हणून ओळख... मग अभिनेते हेमंत बिर्जेंची कारकीर्द का उद्ध्वस्त झाली?

Hemant Birje Career journey: अभिनेते हेमंत बिर्जे हे एकेकाळी बॉलिवूड स्टार्सच्या यादीत समाविष्ट होते. त्यांनी आपल्या पहिल्या चित्रपटातून आपली ओळख निर्माण केली होती. मात्र आता हेमंत बिर्जे नव्या वादात अडकले आहेत.
Hemant Birje Career journey

Hemant Birje Career journey

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अभिनयाची आवड असलेल्या प्रत्येकाचे स्वप्न असते की तो बॉलिवूडमध्ये अभिनेता बनेल. तो बॉलिवूडमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी असंख्य प्रयत्न करतो. अनेक जण स्वप्नांच्या शहरात अभिनेता होण्याचे स्वप्न घेऊन येतात. पण काहींना यश मिळते, तर काहींना आयुष्यभर संघर्ष करावा लागतो. काहींना संधी मिळते, परंतु त्यांची प्रतिभा कमी होते. ते अनामिक राहतात. असाच एक अभिनेता होता हेमंत बिर्जे. ते भारतीय प्रेक्षकांना "टारझन" म्हणून ओळखला जातात.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
marathi actor
Tarzan
bollywood actor
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com