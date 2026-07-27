अनेकदा मागणी करूनही डिंपल कपाडियांनी राजेश खन्नांना घटस्फोट का दिला नाही? लिव्ह इन पार्टनरने सांगितलं खरं कारण

बॉलिवूड अभिनेते राजेश खन्ना आणि अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती जोडी होती. राजेश खन्ना यांना इंडस्ट्रीचे पहिले सुपरस्टार म्हटलं जायचं. त्यांनी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना डिंपल यांच्याशी लग्न केलं. ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसलेला. त्यांचा संसार सुखाचा चालेल असं वाटत असतानाच त्यांच्यात कुरबुरी सुरू झाल्या आणि त्याची भांडणं इतकी वाढली की डिंपल यांनी आशीर्वाद बंगला सोडला. आता राजेश खन्ना यांच्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या अनिता अडवाणी यांनी त्यांच्या आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टींचे खुलासे केलेत. राजेश खन्नांना घटस्फोट हवा होता पण डिंपल तो देत नव्हत्या असं त्या म्हणाल्या. .अनिता यांनी 'मेरी सहेली' या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यात त्या म्हणाल्या, 'काकाजीं (राजेश खन्ना)ना लोकांवर विश्वासच उरला नव्हता. सुरुवातीला त्यांना दत्तक घेतल्याचे समजले. त्यानंतर रिलेशनशिपमध्ये त्यांची फसवणूक झाली. त्यानंतर इंडस्ट्रीमधील मित्रांनी विश्वासघात केला. त्यांनी ज्यांना मदत केली, यशस्वी केलं, तेच नंतर त्यांच्या विरोधात गेले, त्यामुळे ते प्रत्येक व्यक्तीकडे संशयाने पाहत होते. जर एखादी व्यक्ती त्याच्या पत्नीबरोबर राहत आहे आणि तरीही बाहेर रिलेशनशिप ठेवत असेल तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. कारण एखाद्याचं घर अशाप्रकारे तोडणं हे तर पाप आहे, पण राजेश खन्ना हे त्यांच्याबरोबर (डिंपल कपाडिया) राहत नव्हते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'वर्षांनुवर्षे त्यांच्यामध्ये कोणतंही नातं नव्हतं. ते एकत्रही राहत नव्हते आणि डिंपल घटस्फोटही देत नव्हत्या. राजेश खन्ना यांनी अनेकदा घटस्फोट मागूनही त्यांनी दिला नाही. १० वेळा घटस्फोट मागितला होता आणि खूप वेळा सांगितलं होतं, तरीही त्यांना घटस्फोट दिला नाही. काकाजींना (राजेश खन्ना) यांना दुसरं लग्नही करायचं होतं, पण डिंपल यांनी त्यांना घटस्फोट दिलाच नाही, त्यामुळे ते पूर्णपणे अडकून गेले होते. डिंपल यांनी घटस्फोट देण्यासाठी खूप मागण्या केल्या होत्या. सगळं त्यांच्या नावावर केलं तर घटस्फोट देईन, असं सांगण्यात आलं होतं. राजेश खन्ना यांनी एका मुलाखतीमध्येसुद्धा सांगितलं होतं की, खूप वेळा घटस्फोट मागूनही तो दिला जात नाहीये.'.आईवडील, पुतणीला समजलं तेव्हा... 'छावा'नंतर झालेल्या ट्रोलिंगवर अखेर बोलला संतोष जुवेकर; म्हणतो- लोकांना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.