'लक्ष्मीनिवास' मधली लक्ष्मी खऱ्या आयुष्यात आहे अविवाहित; हर्षदा खानविलकर यांनी लग्न का नाही केलं? हे आहे खरं कारण

मराठमोळ्या अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर यांचं इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचं वेगळं असं स्थान आहे. त्यांनी मराठी मालिकांमध्ये स्वतःचा ठसा उमटवलाय. प्रत्येक मालिकेत काहीतरी वेगळेपण जपणाऱ्या हर्षदा यांच्या 'पुढचं पाऊल' मधील आक्कासाहेब हे पात्र चाहत्यांमध्ये चांगलाच लोकप्रिय ठरलं. सध्या हर्षदा झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत दिसतायत. मात्र मालिकेत चार मुलं असलेल्या प्रेक्षकांच्या आवडत्या लक्ष्मी खऱ्या आयुष्यात मात्र अविवाहित आहेत. एका मुलाखतीत त्यांनी या मागचं कारण सांगितलंय. .हर्षदा यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली होती. यात लग्न ना करण्याबद्दल त्या म्हणाल्या, ' मी लग्न करावं आणि माझी खूप मुले असावीत असं मला कायम वाटायचे मी माझ्या आई वडिलांच सुंदर नातं पाहिलं होतं आपलाही असा सुखाचा संसार असावा हेच माझं स्वप्न होतं मात्र नियतीच्या मनात वेगळेच होते. मी कॉलेजमध्ये असताना आमच्या फॅमिली फ्रेंडने माझे काही फोटो काढले होते. एका मॅगझीनने ते कव्हर पेजवर छापले. विशेष म्हणजे माझा फोटो मॅगझीनच्या कव्हर पेजवर झळकला आहे हे मला ठाऊकच नव्हते. तो मॅगझीनवरील फोटो बघून प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी मला कॉल केला आणि माझी निवड त्यांच्या दर्दीया मालिकेसाठी केली. मी म्हटलं एकदा प्रयत्न करून पाहू मग एक एक मालिका मिळत गेल्या.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'दामिनी उचापती गुरुकुल आभाळमाया अशा एका पाठोपाठ एक मालिका केल्या. आभाळमय मालिकेसाठी संजय जाधव कॅमेरामॅन म्हणून काम करायचा त्याच्याशी मग घट्ट मैत्री झाली आम्ही दोघांनी मिळून हॅपनिंग अनलिमिटेड या नावाने निर्मिती संस्था काढली मग बेधुंद मनाच्या लहरी या मालिकेची निर्मिती केली याच वेळी माझ्या बाबांची तब्यत बिघडली मृत्यूच्या आधी दीड महिना बाबा हॉस्पिटलमध्ये व्हेंटिलेटरवर होते. हॉस्पिटलचे बिल खूप जास्त झाले. बाबांच्या मित्रांकडून नातेकांकडून पैसे घेऊन बिल भरलं जेव्हा बाबा गेले तेव्हा सर्वांचे पैसे फेडायचे होते. माझ्यासमोर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा होता. मोठी बहिण या नात्याने आईची आणि छोट्या बहिणीची जबाबदारी माझ्यावरच होती.'.'या काळात अभिनय, निर्माती कॉस्टम डिझायनर अशा सर्व क्षेत्रात मी झपाट्याने काम करून सर्वांचे पैसे फेडून टाकले. हे करताना लग्न मूल या सगळ्या माझ्यासाठी गोष्टी दुयम ठरत गेल्या. जेव्हा सगळ्यांचे पैसे फिटले तेव्हा लग्न करण्याची इच्छा उरली नाही या काळात संजयच्या जवळपास सगळ्या चित्रपटांसाठी मी कॉस्टम डिझायनर म्हणून काम पाहिल आहे आमचे नाते फक्त व्यवसायिक नसून त्याचे आणि माझे घरोबाचे संबंध आहेत त्याची फॅमिली तीच माझी फॅमिली असे मी समजते त्याच्या वडिलांनी मला मुलगीच मानले. .'देऊळबंद २' साठी स्नेहल तरडेने किती मानधन घेतलंय? मिळालेल्या पैशांचं काय केलं? अभिनेत्री म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.