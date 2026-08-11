Kon Honar Crorepati Host: माधुरी दीक्षितची एंट्री पण का बदलला 'कोण होणार करोडपती'चा होस्ट? सचिन खेडेकरांना सोनी मराठीने दाखवला बाहेरचा रस्ता?

छोट्या पडद्यावरील गाजणाऱ्या कार्यक्रमांपैकी एक म्हणजे 'कोण होणार करोडपती'. गेली अनेक वर्ष हा कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. आतापर्यंत या कार्यक्रमाचे ७ सीझन झाले आहेत. या कार्यक्रमाच्या पुढील सीझनची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. प्रत्येक सीझनमध्ये अभिनेते सचिन खेडेकर सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत दिसत होते. मात्र अचानक सोनी मराठीने आताच्या नव्या सिझनचा होस्ट बदलल्याची घोषणा केली. या वर्षी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार आहे. त्यामुळे आता सचिन या सीझनमध्ये का नाहीत असा प्रश्न विचारला जातोय..कोण होणार करोडपतीच्या इतिहासात होस्ट बदलण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही सीझनपैकी तिसरा आणि चौथा सीझन अभिनेते नागराज मंजुळे आणि अभिनेता स्वप्नील जोशी यांनी सूत्रसंचालन केलेलं आहे. मात्र त्यानंतर ही धुरा पुन्हा एकदा सचिन खेडेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली. त्याची बोलण्याची विशिष्ट पद्धत, प्रश्न विचारण्यासाठी वेगळ्या आवाजाचा वापर, बोलण्यातील चढउतार अभ्यास, समोरच्याला शांत करण्याची आणि धीर देण्याची सवय शिवाय वातावरण हसतं खेळतं ठेवण्याचे प्रयत्न यामुळे त्यांची होस्टिंग विशेष ठरली. त्याला प्रेक्षकांच्या पसंतीची पावती मिळाली. मात्र आता माधुरी दीक्षित होस्टिंग करणार असल्याने सचिन यांनी हा शो का सोडला असा प्रश्न विचारण्यात येतोय. .का नाहीत सचिन खेडेकर?सूत्रांच्या माहितीनुसार, सचिन सध्या हिंदी, मराठी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहेत. रियालिटी शोच्या शूटिंगसाठी सलग अनेक दिवस आणि तास द्यावे लागतात, जे त्यांच्या सध्याच्या प्रोजेक्ट्सच्या तारखांशी मॅच होत नव्हतं. दाक्षिणात्य चित्रपटांचं शेड्युल खूप कडक असतं आणि 'कोण होणार करोडपती'सारख्या शोला सलग महिना-दोन महिने रोज शूटिंग करावं लागतं. शिवाय वाहिनीचा टीआरपी वाढवण्यासाठी माधुरी दीक्षितसारख्या मोठ्या स्टारला आणणं ही वाहिनीची मोठी स्ट्रॅटेजी म्हंटली जातेय. माधुरी या शोला एक ग्लॅमरस टच देईलच मात्र प्रेक्षक सचिन खेडेकर यांच्या शांत-संयमी सूत्रसंचालनाला नक्कीच मिस करतील. .हास्यजत्रेच्या सेटवर विराज जगतापवर संतापलेले सचिन गोस्वामी; समजावायला आलेली प्राजक्ता माळी, काय होतं कारण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.