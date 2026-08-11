हास्यजत्रेच्या सेटवर विराज जगतापवर संतापलेले सचिन गोस्वामी; समजावायला आलेली प्राजक्ता माळी, काय होतं कारण?

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा असा मंच आहे जिथे जो कुणीही येतो त्याचं सोनं होतं. असाच एक हास्यजत्रेतील अवलिया कलाकार म्हणजे विराज जगताप. विराजने आजवर अनेक स्किटमध्ये निरनिराळी पात्र साकारली जी पाहून प्रेक्षक त्याच्यावर फिदा झाले. त्याने केवळ त्याच्या मेहनतीच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्णय केलं. मात्र हास्यजत्रेमधे काम करण्यापूर्वी तो याच कार्यक्रमासाठी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणूनही काम करत होता. आणि तेव्हा त्याला शोचे दिग्दर्शक आणि निर्माते सचिन गोस्वामी यांचा ओरडा पडला होता. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत विराजने याबद्दल सांगितलं आहे. .विराजने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना विराजने आपण पैसे नसल्याने प्रसंगी स्टेशनवर झोपल्याचं सांगितलं. हास्यजत्रेच्या सेटवर कधी ओरडा पडलाय का असं विचारताच तो म्हणाला, 'मला सचिन गोस्वामी सरांकडूनच ओरडा मिळाला होता. म्हणजे चालू शूट थांबलं होतं. आर्ट डिपार्टमेंटने परस्पर काही गोष्टी ठरवल्या आणि एक सेटवरची गोष्ट काढून टाकली आणि मला त्याबद्दल कलपना दिली नाही. शूट सुरू झाल्यानंतर सरांना ते दिसलं नाही मग सरांनी मला विचारलं मी म्हटलं की मलाही माहीत नाही मग मी आर्ट डिपार्टमेंटशी बोललो त्यांनी मला जे सांगितलं ते मी सरांना सांगितलं त्यानंतर ते माझ्यावर खूप भडकले की आपलं काम आहे, परस्पर ठरवायचं नाही लक्ष ठेवणं वगैरे, तेव्हा मी नवीनच होतो.' .तो पुढे म्हणाला, 'सर तेव्हा मला खूपच ओरडले होते इतके की प्राजक्ता माळीने माझ्या खांद्यावर हात ठेवून सांतवन केलं होतं. सर म्हणाले की पुन्हा जर असं झालं तर बॅग घेऊन घरी जायचं यायचं नाही परत असं खूप ओरडले होते, त्यानंतर रूममध्येही खूप बडबड केली. त्या दिवशी मी जेवलोसुद्धा नाही, पूर्ण दिवस निराश होतो. सेटवर इतक्या लोकांसमोर मला ओरडले म्हणून मला वाईट वाटत होतं.'.प्रेक्षकांना कसा वाटला 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- त्यांचे मिस्टर जरा जास्तच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.