आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला आणि रणवीर सिंग प्रमुख भूमिकेत असलेला 'धुरंधर २० द रिव्हेंज हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. 'धुरंधर'ला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, त्याचा दुसरा भाग अधिक भव्यदिव्य आणि प्रभावी असणार असल्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री यामी गौतमने चित्रपटाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे. .'धुरंधर २'मध्ये ती स्वतः एका विशेष भूमिकेत झळकणार असल्याचे तिने स्पष्ट केले असून, तिच्या या भूमिकेचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्याची माहितीही दिली आहे. तिची व्यक्तिरेखा अॅक्शनप्रधान आसून, कथेला वेगळे कलण देणारी ठरणार आहे. यामी म्हणाली, 'चित्रपटात अनेक कॅमियी भूमिका असणार आहेत. या छोटना पण महत्त्वाच्या उपस्थिती कथानक अधिक रोचक आणि थरारक बनवतील.' .काही जुन्या सहकायांच्या अनपेक्षित एन्ट्री प्रेक्षकांसाठी सरप्राइज ठरू शकतात, अशीही चर्चा आहे. मात्र, याबाबत निर्मात्यांकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. 'धुरंधर २: द रिव्हेंज' हा चित्रपट १९ मार्चला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता दुसऱ्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .रणवीरच्या 'धुरंधर 2' मध्ये विकीची एन्ट्री, पुन्हा दिसणार लष्कर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत, 'उरी'शी आहे खास कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.