धुरंधर २ मध्ये यामी गौतमची दमदार भूमिका, अ‍ॅक्शन रोलमध्ये दिसणार

Dhurandhar 2 The Revenge: आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात अभिनेत्री यामी गौतम खास अॅक्शनप्रधान भूमिकेत दिसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला आणि रणवीर सिंग प्रमुख भूमिकेत असलेला 'धुरंधर २० द रिव्हेंज हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. 'धुरंधर'ला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, त्याचा दुसरा भाग अधिक भव्यदिव्य आणि प्रभावी असणार असल्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री यामी गौतमने चित्रपटाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे.

