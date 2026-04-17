'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत प्रसिद्ध अभिनेत्रीची एन्ट्री, राया-मंजिरीच्या लव्हस्टोरीत अडचण निर्माण करणार, मालिकेत मोठा ट्वीस्ट

YED LAGLA PREMACHA GETS A NEW TWIST: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहेत. अनेक मालिकेमध्ये नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. टीआरपीसाठी मालिकांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यात काही मालिकांच्या वेळा बदलल्या तर काही मालिकेमध्ये लीप आलय. तर अनेक मालिकेत मोठा बदल झालेलं पहायला मिळतय. ठरलं तर मग मालिकेत देखील एका अभिनेत्याची एन्ट्री झालेलं दाखवण्यात आलय. दरम्यान स्टार प्रवाहवरील दोन वर्षपासून प्रेक्षकांची मनोरंजन करणारी मालिका 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत मोठा ट्विस्ट आलाय. .या मालिकेतील राया आणि मंजिरीची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेत दोघांच्या लव्हस्टोरीत पहिल्यापासून अनेक अडथळे आल्याचं आपण पाहिलं होतं. परंतु आता या मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं दाखवण्यात आलय. राया मंजिरीजवळ प्रेमाची कबुली देणार तेवढ्यात एका नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री झाल्याचं प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलं आहे. .रायाची खरी ओळख विशाल भोसले ही असते. तो मंजिरीला सोडून कायमचा दूर गेलेला असतो. काही दिवसांपूर्वी रायाची बॉस किशोरी शहाणं हिची एन्ट्री झाली होती. दरम्यान आता तिच्या पाठोपाठ 'या' मालिकेत एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीची एन्ट्री होणार आहे. त्यामुळे आता मंजिरीला रायाचा एक भयंकर भूतकाळ कळणार आहे. .स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये राया मंजिरी एकमेकांना प्रेमाची कबुली देतात. एकमेकांना मिठी मारणार तेवढ्यात त्यांच्या आयुष्यात येते गार्गी. ही गार्गी रायाची जबाबदारी असल्याचं मंजिरीला कळतं. हे शब्द ऐकून मंजिरीला धक्का बसतो. त्यामुळे आता रायाचा पुर्ण भूतकाळ समजणार आहे. .मालिकेत गार्गी हिची भूमिका लोकप्रिय अभिनेत्री मयुरी वाघ साकारणार आहे. तिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मयुरीनं याआधी अस्मिता मालिकेत काम केलं होतं. तसंच ती अबोली या मालिकेत सुद्धा पहायला मिळाली होती. आता ती गार्गी या भूमिकेतून येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत पहायला मिळणार आहे.