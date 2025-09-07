एक वर्ष झालं आजारी, गोष्टी हातातून निसटण्याआधी थांबायला हवं; जाकिर खानने केली मोठ्या ब्रेकची घोषणा

प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन जाकिर खान यानं स्टेज शो करण्यापासून काही काळ ब्रेक घेणार असल्याची घोषणा केलीय. तब्येतीचं कारण देत जाकिरने आता स्टेज शो तात्पुरते थांबवले असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यानं सोशल मीडियावर पोस्ट करून याची माहिती दिली. जाकिरने म्हटलं की, माझी तब्येत गेल्या वर्षभरापासून बिघडत चाललीय. पण तरीही चाहते आणि स्टेजवरील प्रेमामुळे मी तब्येतीकडे दुर्लक्ष केलं. पण आता काही काळ ब्रेक घेईन..जाकिरने त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की स्टेज शो साठी दिवसरात्र धावपळ सुरू होती. रात्रभर शोसाठी जागणं, पुन्हा पहाटे फ्लाइटने शो जिथे असेल तिथं जाणं. या सगळ्यात जेवणाचं टाइम टेबल नाही. यामुळे सगळं बिघडत गेल्याचंही त्यानं म्हटलंय.."आठ महिने तिने आम्हाला भेटणं टाळलं" प्रिया मराठेच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल मैत्रीण झाली व्यक्त; म्हणाली...जाकिर खान ३८ वर्षांचा असून त्याच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्याचे स्टेज शो हाउसफुल्ल असतात. सोशल मीडियापासून ओटीटीपर्यंत त्याचे चाहते नव्या व्हिडीओची आणि शोची प्रतीक्षा करत असतात. जाकिरने त्याच्या प्रकृतीबद्दल इन्स्टा स्टोरीवर सांगितलं की, मी गेल्या १० वर्षांपासून टूर करत आहे. मी नशीबवान आहे की मला तुमचं प्रेम मिळालं पण सतत दूरदूर पर्यंत टूर करणं आरोग्यासाठी चांगलं नसतं..माझी तब्येत गेल्या एक वर्षभरापासून बिघडत आहे. सतत मी टाळत राहिलो पण आता गोष्ट हातातून निसटू शकते. तुम्ही ज्याला कुणाला भेटता त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करणं, दिवसात दोन तीन शो करणं, रात्रभर पुरेशी झोप न घेणं, पुन्हा पहाटे फ्लाइटने प्रवास, खाण्या-पिण्याची वेळ नाही. यामुळे वर्षभरापासून आजारी आहे तरी काम करावं लागलं. कारण त्यावेळी ते गरजेचं होतं. ज्यांना माहितीय त्यांना माहितीय अशा शब्दात जाकिरने पोस्ट केली आहे.."नागरिकांच्या जीवाची किंमत आहे का ?" टेस्ला कार घेतल्यानंतर मंत्री प्रताप सरनाईकांना अभिनेत्याचा सवाल, "एवढा पैसा कुठून आला ?".मला स्टेजवर रहायला आडवतं पण आता थोडा ब्रेक घ्यावा लागेल. माझी इच्छा नाहीय पण १ वर्षभरापासून टाळत होतो. आता वाटतंय की गोष्टी हातातून निघून जाण्याआधी सांभाळलं पाहिजे. यासाठी भारतातील टूर मर्यादीत शहरांतच होतील. जास्त शो करू शकणार नाही. त्यानंतर स्पेशल रेकॉर्ड करून मोठा ब्रेक घेण्याचा सल्ला मला दिला गेलाय असंही जाकिरने सांगितलं. तब्येतीचं कारण दिलं असलं तरी नेमकं काय झालंय हे मात्र जाकिरने सांगितलं नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.