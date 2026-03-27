झी मराठी- स्टार प्रवाहमध्ये टक्कर; 'तारिणी'ने झेंडा रोवला पण सायली कमळीला पुढे जाऊ देईना, टीआरपी टॉपर कोण?

छोट्या पडद्यावरील मालिका यांचं बंद होणं आणि सुरू राहणं हे पूर्णपणे टीआरपीवर अवलंबून असतं. टीआरपीवरून मालिकांची लोकप्रियता कळते. त्यातही टीआरपीसाठी स्टार प्रवाह आणि झी मराठीवरील मालिकांमध्ये जोरदार टक्कर पाहायला मिळते. त्यात आता १४ मार्च ते २० मार्च चा टीआरपी समोर आलाय. त्यात पुन्हा एकदा झी मराठीच्या मालिकांनी बाजी मारलीये. मात्र स्टार प्रवाहच्या काही मालिका त्यांना पुरून उरतायत. यातली सगळ्यात महत्वाची मालिका आहे 'ठरलं तर मग'. 'ठरलं तर मग' मालिकेने टीआरपी यादीत नेहमीप्रमाणे पहिलं स्थान पटकावलंय. टीआरपी कमी झाला असला तरी मालिकेने तिचं पहिलं स्थान कायम ठेवलंय. .तर या यादीत दुसऱ्या स्थानावर 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा 'तारिणी'ने आपली जादू दाखवलीये. 'तारिणी' मालिकेत लग्नाचा ट्रॅक दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे या ट्रॅकला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळालीये. त्यानंतर 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका आहे. ही मालिकादेखील स्लॉट लीडर ठरलीये. तर त्यानंतर 'सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका आहे. त्यानंतर 'कमळी' ही मालिका आहे. मात्र 'ठरलं तर मग' पाऊण तास दाखवत असल्याने 'कमळी' स्लॉट लीडर होऊ शकलेली नाही. .सातव्या क्रमांकावर 'देवमाणूस' ही मालिका आहे. त्यापाठोपाठ 'तुझ्या सोबतीने ही मालिका आठव्या क्रमांकावर आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' या मालिकेला देखील प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभलाय. ही मालिका टॉप १० मध्ये आलीये. आता पुढच्या आठवड्यात तरी 'कमळी'स्लॉट लीडर ठरणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. . पुन्हा भेटू... स्टार प्रवाहची आणखी एक मालिका घेतेय निरोप; शेवटच्या भागाचं शूट संपलं, शेअर केले फोटो