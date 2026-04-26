Premium|IRDAI women insurance report : भारतातील ६५ कोटी महिला विम्यापासून वंचित; आयआरडीएआयने व्यक्त केली गंभीर चिंता

कॅस्परस जे. एच. क्रोमहाउटभारतातील महिलांसाठी आयुर्विमा संरक्षणाची तफावत ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब बनली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) यांच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, महिलांचा मोठा वर्ग अजूनही विमा सेवांपासून वंचित आहे. देशात ६५ कोटींहून अधिक महिला लोकसंख्या असताना अत्यल्प महिलांकडे विमा संरक्षण आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन मजबूत करण्यासाठी महिलांपर्यंत विमा संरक्षण पोहोचवणे ही काळाची गरज ठरते.भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) वर्ष २०२३-२४ च्या अहवालात श्रमजीवी महिलांचा सेवांपासून वंचित गट म्हणून उल्लेख केला आहे. विमा नियामकाच्या माहितीनुसार, आयुर्विम्याचा प्रवेश दर (जीडीपीच्या टक्केवारीत व्यक्त केलेला प्रीमियम) केवळ २.८ टक्के इतका कमी आहे; तसेच देशात विकल्या जाणाऱ्या एकूण पॉलिसींमधील ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी पॉलिसी महिलांना विकल्या जातात. याचा अर्थ असा, की सुमारे ६५ कोटींहून अधिक महिला-लोकसंख्या असलेल्या देशात दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला आयुर्विमा खरेदी करतात. हा गट अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. यात विवाहित व मुलांसह काम करणाऱ्या महिला, उत्पन्न न मिळवता घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या गृहिणी, तसेच अंदाजे सात कोटी अविवाहित महिला यांचा समावेश होतो, ज्यांच्यावर इतर कुटुंबीय आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असू शकतात. त्यामुळे आयुर्विमा कंपन्यांसाठी यात मोठी संधी आहे. देशाच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.भारतातील विमा तफावत ही महिलांसाठी चिंतेची बाब आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न गटांमध्ये ती अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. विमा नियामकाने त्यांच्या संशोधन व विकास आराखड्यातही या घटकाचा समावेश केला आहे. 'बिमा वाहक' या उपक्रमाद्वारे दुर्गम भागांत विमा पोचविण्यासाठी महिला एजंटांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुदत विमा पॉलिसी (टर्म इन्शुरन्स) महिलांसाठी, त्या कामकाजात असोत किंवा नसोत, एक व्यावहारिक पर्याय ठरू शकतो.महिलांसाठी प्रीमियम कमीसामान्यतः महिलांचे आयुर्मान पुरुषांपेक्षा दोन ते तीन वर्षांनी अधिक असते. त्यामुळे महिला पॉलिसीधारकांसाठी मॉर्टेलिटी प्रीमियम तुलनेने कमी असतो. मॉर्टेलिटी प्रीमियम हा मुदत विमा योजनेचा महत्त्वाचा घटक आहे. तो पॉलिसी कालावधीत मृत्यूच्या जोखमीसाठी आकारला जाणारा खर्च आहे. वय, लिंग, आरोग्य आणि जीवनशैली यांसारख्या घटकांच्या आधारे हा प्रीमियम निश्चित केला जातो. वय वाढत जाईल तसा हा प्रीमियम लक्षणीयरीत्या वाढतो. तसेच, महिलांना विकल्या जाणाऱ्या पॉलिसींमध्ये स्थिरता (पर्सिस्टन्सी) जास्त असते, कारण त्या प्रीमियम भरण्यात अधिक शिस्तबद्ध असतात. त्यामुळे अनेक आयुर्विमा कंपन्या महिलांसाठी विशेष दर आणि वेगळ्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देतात.टर्म इन्शुरन्सची गरजगुंतवणूक व बचतीसाठी अनेक योजना उपलब्ध असल्या, तरी कर-सवलतींसह कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता देताना मुदत विमा महत्त्वाचा ठरतो. प्रत्येक महिलेच्या गरजा, तिचे स्थान, आर्थिक स्थिती आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी यानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे सर्वांसाठी एकच योजना योग्य ठरेल, असा दृष्टिकोन परिणामकारक ठरणार नाही. महिलांच्या बचत गरजा आणि जीवनाच्या विविध टप्प्यांनुसार स्थिर परताव्यांची आवश्यकता वेगळी असू शकते; तसेच विमा संरक्षण, गंभीर आजारांसाठी विमा आदी जोखीम-संबंधित गरजा पुरुषांपेक्षा भिन्न असू शकतात. त्यामुळे महिलांसाठी खास बनवलेली, त्यांच्या गरजांनुसार तयार केलेली विमा उपाययोजना आवश्यक आहे. सर्व स्तरांतील महिलांना आर्थिक संरक्षण उपलब्ध करून दिल्यास देशाची सामाजिक सुरक्षितता अधिक बळकट होईल. महिलांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण झाल्यास अधिक आत्मविश्वासू आणि सक्षम महिलावर्ग निर्माण होऊ शकतो.(लेखक श्रीराम लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे एमडी आणि सीईओ आहेत.)