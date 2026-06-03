Premium|AI sleep combo drug : एआय सांगणार औषध घेण्याची वेळ, आरोग्य क्षेत्रात नवा प्रयोग

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comदक्षिण कोरियाच्या कंपनीने जगातील पहिले ‘एआय-कॉम्बो ड्रग’ विकसित केले आहे. रुग्णाने एखादी गोळी कधी घ्यावी, याचे मार्गदर्शन हे तंत्रज्ञान करणार आहे. आता ही नवीन संकल्पना वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारे एक खरेखुरे औषध ठरणार की केवळ एक चकाकणारे आकर्षक पॅकेजिंग, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.दक्षिण कोरियाच्या एका स्टार्टअप कंपनीने जगातील पहिले ‘एआय-कॉम्बो ड्रग’ (AI-Combo Drug) विकसित केल्याचा दावा केला आहे. या दाव्याने आता नियामक संस्था, डॉक्टर आणि रुग्णांना एका मूलभूत प्रश्नाचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे : रुग्णाने एखादी गोळी कधी घ्यावी हे सांगणाऱ्या अल्गोरिदमला स्वतःलाच एक ‘औषध’ मानले जाऊ शकते का?सोल येथील ‘वेल्ट’ (WELT) या डिजिटल आरोग्य कंपनीने जानेवारीत झालेल्या ‘कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो’ (CES) २०२६मध्ये ‘स्लीप-क्यू २.०’ (SleepQ २.०) सादर केले. तीव्र स्वरूपाच्या निद्रानाशावर (Chronic Insomnia) रामबाण उपाय म्हणून त्यांनी हे तंत्रज्ञान आणले आहे. विशेष म्हणजे याला दक्षिण कोरियन अन्न व औषध प्रशासनाची (KFDA) मंजुरी मिळाली असून, ‘सीई’ (CE) प्रमाणित डिजिटल थेरप्युटिक्स (DTx) म्हणून मान्यता मिळाली आहे. हे तंत्रज्ञान एका मोबाईल ॲप्लिकेशनला वैद्यकीय दर्जाच्या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ इंजिनशी जोडते. हे एआय इंजिन रुग्णाच्या बहुआयामी डेटाचे विश्लेषण करते. यामध्ये वेअरेबल गॅजेट्समधून मिळणारा बायोमेट्रिक डेटा, स्लीप डायरी, दैनंदिन जीवनशैलीच्या नोंदी आणि अगदी हवामानाचाही समावेश होतो. या सर्व घटकांचा अभ्यास करून हे ॲप निद्रानाशाचा त्रास नेमका कधी सुरू होऊ शकतो, याचे काही तास आधीच भाकीत करते आणि डॉक्टरांनी लिहून दिलेली झोपेची गोळी घेण्याची सर्वात योग्य वेळ कोणती याची शिफारस करते.हे उपचार सुरू करण्यासाठी रुग्णांना डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन ‘ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन’ (OCR) द्वारे किंवा औषधावर असलेल्या क्यूआर कोडद्वारे स्कॅन करावे लागते. या ॲपमधील ‘एजंट झेड’ (AgentZ) नावाचा संवाद साधणारा चॅटबॉट रुग्णांना त्यांच्या वर्तणुकीत बदल करण्यासाठी रोज मार्गदर्शन करतो. महत्त्वाचे म्हणजे ‘वेल्ट’ कंपनीने या ॲपमध्येच ‘रँडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल’ (RCT) ही क्लिनिकल चाचणी प्रणाली अंतर्भूत केली आहे. यामुळे हे व्यासपीठ जसजसे मोठे होईल तसतसे या उपचार अल्गोरिदमची वास्तविक जगातील वैद्यकीय परिणामकारकता तपासणे शक्य होणार आहे..‘कॉम्बो ड्रग’च्या दाव्यामागील गणित‘स्लीप-क्यू’ हे सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या झोपेच्या इतर सामान्य ॲप्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळे ठरते. याचे कारण म्हणजे ‘वेल्ट’ कंपनीचे असे ठाम मत आहे, की यातील एआयचा थर हा केवळ औषध घेण्याची वेळ सांगणारे माध्यम नाही, तर तो उपचाराचाच एक मुख्य भाग आहे. म्हणूनच त्यांनी याला ‘एआय-कॉम्बो ड्रग’ असे नाव दिले आहे. हे प्लॅटफॉर्म आयओएस (iOS) आणि अँड्रॉईड (Android) या दोन्ही प्रणालींवर उपलब्ध आहे.संशय आणि टीका : ‘अल्गोरिदम जोडलेले मल्टिव्हिटॅमिन?’असे असले तरी या ब्रँडिंगच्या मागे नेमके कितपत तथ्य आहे, यावर समीक्षकांनी तातडीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यावर मुख्य टीका अशी होत आहे, की ‘स्लीप-क्यू’ हे ‘मूलतः केवळ वेळ सांगणारा अल्गोरिदम जोडलेले एक मल्टिव्हिटॅमिन’ असण्याचा मोठा धोका आहे. ही टीका डिजिटल थेरप्युटिक्स क्षेत्रातील एका मोठ्या अंतर्गत संघर्षाला समोर आणते. कोणत्याही डिजिटल थेरप्युटिक्स (DTx) उत्पादनाला कायदेशीर मंजुरी आणि वैद्यकीय मान्यता मिळवायची असेल, तर त्या सॉफ्टवेअरमुळे रुग्णाला नेहमीच्या उपचारांपेक्षा वेगळा आणि मोजता येण्याजोगा वैद्यकीय फायदा झाला आहे, हे सिद्ध करावे लागते. जर ‘स्लीप-क्यू’चे मुख्य काम फक्त बाजारात सहज मिळणाऱ्या झोपेच्या गोळ्या कधी घ्याव्यात हे अचूकपणे आठवण करून देणे एवढेच असेल, तर मग याला एक नवीन वैद्यकीय उपचार पद्धती मानायची की केवळ औषध घेण्याची सवय सुधारणारे एक साधे साधन म्हणायचे, हा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता मर्यादित नाही..झोपेचे भाकीत वर्तविणारे विज्ञान‘स्लीप-क्यू’च्या मागे असलेली तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा वैद्यकीय साहित्यात पूर्णपणे नवीन नाही. ‘जेएमआयआर मेंटल हेल्थ’ (JMIR Mental Health) मध्ये २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनात अशाच एका स्लीप अल्गोरिदमचा सविस्तर अभ्यास मांडण्यात आला होता. त्यामध्ये वेअरेबल पॅचेसमधून मिळणारा अॅक्सिलरोमीटर आणि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेटा वापरून रुग्णाची प्रत्यक्ष झोप आणि जागृत अवस्था यातील फरक ओळखला गेला होता. संशोधकांनी या डेटाची तुलना ‘पॉलीसोम्नोग्राफी’शी (PSG) म्हणजेच झोपेच्या तपासणीसाठी अत्यंत अचूक मानल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय चाचणीशी केली होती, जेणेकरून मशीन लर्निंग मॉडेल्स विकसित करता येतील.अशा अभ्यासातून हे स्पष्ट होते, की वेअरेबल गॅजेट्समधून मिळणारा झोपेचा डेटा वैद्यकीय दर्जाची अचूकता नक्कीच गाठू शकतो. परंतु रुग्णाच्या झोपेच्या अचूक टप्प्यांची नोंद ठेवणे वेगळे आणि रुग्णाला पुढे जाऊन निद्रानाशाचा त्रास कधी होणार आहे, याचे आगाऊ भाकीत वर्तविणे पूर्णपणे वेगळे आहे. झोपेत येणाऱ्या अडथळ्याचा ‘काही तास आधीच’ अंदाज लावण्यासाठी केवळ शरीराच्या जैविक संकेतांचा अभ्यास पुरेसा नसतो. त्यासाठी रुग्णाच्या वर्तनाचा पॅटर्न, वातावरणातील बदल आणि शरीराचे अंतर्गत घड्याळ (Circadian Rhythms) अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या घटकांचे गणित मांडावे लागते.‘वेल्ट’ कंपनीने आपल्या भाकीत वर्तविणाऱ्या मॉडेलमध्ये हवामानाच्या डेटाचा केलेला समावेश या गुंतागुंतीकडेच बोट दाखवतो. हवेचा दाब, तापमानातील बदल आणि आर्द्रता या सर्वांचा झोपेच्या गुणवत्तेशी थेट संबंध असतो, हे अनेक महामारीविषयक (Epidemiological) अभ्यासातून आधीच समोर आले आहे, जरी त्यांच्या अचूक प्रभावावर अजूनही वाद आहेत. कंपनीचा हा बहुआयामी दृष्टिकोन हेच दाखवतो, की झोप ही केवळ एक जैविक प्रक्रिया नसून ती शरीर, वर्तन आणि पर्यावरण यांच्या परस्पर संबंधातून आकाराला येणारी एक नैसर्गिक परिसंस्था आहे..भारतीय बाजारपेठ आणि निद्रानाशाचे आव्हानभारताचा विचार केला तर ‘स्लीप-क्यू’ मॉडेल आणि एकंदरीतच डिजिटल स्लीप थेरपीसाठी ही बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. आपल्या देशात झोपेशी संबंधित आजारांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. आकडेवारीनुसार भारतातील शहरी भागातील प्रौढ लोकसंख्येपैकी १० टक्क्यांहून अधिक लोक तीव्र निद्रानाशाने ग्रस्त आहेत. रात्रीच्या पाळीत काम करणारे कर्मचारी, आयटी व्यावसायिक आणि वृद्ध लोकांमध्ये हे प्रमाण अधिक गतीने वाढत आहे. असे असूनही भारतात झोपेच्या आजारांवर उपचार करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर अत्यंत कमी आहेत. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात प्रमाणित स्लीप स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची संख्या ५०० पेक्षाही कमी आहे आणि मोठ्या शहरांमध्येच स्लीप लॅबोरेटरीज केंद्रित आहेत.अशा परिस्थितीत प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन आणि स्वस्त होत जाणारे वेअरेबल गॅजेट्स यांच्या मदतीने चालणारे हे सॉफ्टवेअरआधारित उपचार सामान्य माणसाला वैयक्तिकृत स्लीप केअर उपलब्ध करून देऊ शकतात. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट’ (ABHA) आणि ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन’ यांसारख्या सरकारी पायाभूत सुविधांमुळे अशी डिजिटल साधने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत समाविष्ट करणे सहज शक्य आहे. तथापि, भारतातील डिजिटल थेरप्युटिक्ससाठीचा कायदेशीर मार्ग अजूनही पूर्णपणे विकसित झालेला नाही. ‘सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ने (CDSCO) या प्रकारच्या सॉफ्टवेअरसाठी अद्याप कोणतीही सर्वसमावेशक नियमावली जारी केलेली नाही. त्यामुळे नवीन शोध लावणारे आणि गुंतवणूकदार सध्या एका संभ्रमाच्या वातावरणात आहेत.नियामक आव्हाने आणि नैतिक प्रश्न‘स्लीप-क्यू’च्या या नवीन वादामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात एआयच्या वापराबाबत काही अत्यंत महत्त्वाचे नैतिक प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत. जर एखादा अल्गोरिदम रुग्णाच्या बायोमेट्रिक डेटाचा अभ्यास करून औषध घेण्याची वेळ सुचवत असेल आणि तो सल्ला चुकल्यामुळे रुग्णाला काही शारीरिक त्रास किंवा इजा झाली, तर त्याची अंतिम जबाबदारी कोणाची असेल? मूळ औषध लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांची, हे मॉडेल विकसित करणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपनीची की रुग्णाच्या हातातील घड्याळाचा सेन्सर बनवणाऱ्या कंपनीची? ‘वेल्ट’ कंपनीने ॲप सुरू करतानाच डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन स्कॅन करण्याची जी अट ठेवली आहे, त्यावरून असे दिसते, की ते कायदेशीर जबाबदारी सध्याच्या आरोग्य चौकटीतच ठेवू इच्छितात. ही ‘लर्निंग हेल्थ सिस्टीम’ संकल्पना ऐकायला जरी खूप चांगली वाटत असली तरी यामुळे रुग्णाची संमती, डेटाची गोपनीयता आणि प्रत्यक्ष उपचार विरुद्ध वैद्यकीय संशोधन यांमधील पुसट होत जाणारी सीमा, याबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात..रात्री दोन वाजता झोप न आल्यामुळे अंथरुणावर तळमळणाऱ्या सामान्य रुग्णासाठी हे तंत्रज्ञान ‘कॉम्बो ड्रग’ आहे की केवळ ‘स्मार्ट रिमाइंडर’ या तांत्रिक फरकाला काहीही अर्थ नसतो. रुग्णासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एकच असते, ती म्हणजे या प्रणालीमुळे त्याला शांत झोप लागते की नाही? ‘स्लीप-क्यू’चा वापर सुरुवातीला करणाऱ्या रुग्णांकडून, विशेषतः दक्षिण कोरियातून मिळणारा प्रत्यक्ष अनुभवच या तंत्रज्ञानाची खरी उपयुक्तता आणि परिणामकारकता जगासमोर सिद्ध करेल. परंतु डॉक्टर, नियामक संस्था आणि आरोग्य यंत्रणांसाठी याचे अचूक वर्गीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर एआयद्वारे औषधांची वेळ ठरवण्याच्या या पद्धतीला एक नवीन वैद्यकीय उपचार श्रेणी म्हणून मान्यता मिळाली, तर भविष्यात केवळ निद्रानाशच नाही; तर मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक आरोग्य यांसारख्या अनेक जुनाट आजारांच्या व्यवस्थापनात ‘कॉम्बो ड्रग्स’ची एक मोठी लाट येईल. याउलट जर याला केवळ औषध घेण्याची आठवण करून देणारे साधे साधन मानले गेले; तर ते बाजारात उपलब्ध असलेल्या हजारो सामान्य वेलनेस ॲप्सच्या गर्दीत कुठेतरी हरवून जाईल.आता ही नवीन संकल्पना वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारे एक खरेखुरे औषध ठरणार की केवळ एक चकाकणारे आकर्षक पॅकेजिंग, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. याचे उत्तर कोणत्याही प्रसिद्धीपत्रकात मिळणार नसून, ते जगातील कोट्यवधी रुग्णांच्या बेडरूममध्ये, डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये आणि सरकारी नियामक मंडळांच्या कार्यालयातच निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.