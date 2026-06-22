Premium|AI data labour economy: भारतात AI वर आधारित कोणती नवी इंडस्ट्री येतेय?

Egocentric Data Explained: The Hidden Human Workforce Powering AI and Humanoid Robotsतामिळनाडूमध्ये एक गृहिणी एआयच्या माध्यमातून तासाला २५० रुपये कमावते. तेही आपली रोजची कामं करूनच. चहा करणं, कपड्यांच्या घड्या घालणे, केर काढणं ही सगळी कामं करून पैसे कमावण्याचा हा कोणता फंडा आहे? एआय यातून नेमकं काय शिकत असेल असा प्रश्न पडत असेल तर हा लेख वाचायलाच हवा. कारण chatGPT, Generative AI, Agentic AI अशा सगळ्या शब्दांनंतर पुढचा ट्रेडिंग शब्द असणार आहे, egocentric data. आणि त्यातूनच आकाराला येतेय, AI data labour economy या विषयातील सद्यस्थिती, संधी आणि डेटा जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..इन्स्टावर फेरफटका मारताना स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या एक रील तुम्ही नक्की पाहिलं असेल. त्यात एखादी बाई स्वयंपाकघरात भांडी घासतेय आणि विचारतेय AI is taking everypne's job But When mine?या रीलमधली परिस्थिती प्रत्यक्षात येईल, अशीस्थिती निर्माण झालीय कारण जगभरात अनेक ठिकाणी एआयला आता या कामांसाठीसुद्धा ट्रेन केलं जातंय. .तामिळनाडूतील काही गृहिणी आणि कंपन्यांतील कामगार त्यांच्या कामामुळे सध्या चर्चेत आले आहेत. AFP या न्यूज एजन्सीने याविषयी एक अहवाल केला आहे. त्यात त्यांनी दक्षिण भारतातील या एआय ट्रेनर्सच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. या रिपोर्टनुसार तामिळनाडूतील चेन्नईतील एक गृहिणी श्री नागीरेड्डी रम्याचंद्रा तिच्या कामाबद्दल सांगताना म्हणते,''तासाचे २५० रुपये इतके पैसे कोण देईल सांगा, तेसुद्धा माझी रोजची कामं करून?''.खरोखरच रम्या आपली रोजची घरातलीच कामं करताकरताच पैसे मिळवते. मग तो स्वयंपाक असेल नाहीतर मग साफसफाई, कपड्यांच्या घड्या घालण्यासारखी कामं फक्त एकच, ही कामं करताना तिला फक्त एक डिव्हाइस वापरावं लागतं. तिच्या डोक्यावर कॅमेरा असतो आणि तिच्या हातात एक डिव्हाइस जोडलेलं आहे. कॅमेरा आणि डिव्हाइस एकाच उपकरणाचा भाग आहेत. ती ज्या ज्या हालचाली करते त्या सगळ्या कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड होतात शिवाय तिच्या हातांच्या हालचाली त्या डिव्हाइसमध्ये टिपल्या जातात..मग साधं फळं कापणं असेल किंवा चहा करणं रम्याच्या या हालचाली टिपत असतो, एआय. या सगळ्याची नोंद होते आणि त्यानंतर हा डेटा संबंधित कंपनीकडे पाठवला जातो. मानवी हालचाली कशा होतात, एखादी गोष्ट करताना मानव कशाप्रकारे काम करतो, याचा अंदाज किंवा समज येण्यासाठी एआय हा डेटा वापरत असते.तिच्यासाठी रोजचं काम आणि साधं वाटणारं हे रेकॉर्डिंग काही मोठ्या कंपन्यांसाठी मात्र फार मोलाचं आहे. कारण यंत्रांना वास्तव जगात माणसांप्रमाणे कसे चालावे, हालचाली कराव्या याचं प्रशिक्षण आणि यंत्रणा या टेक कंपन्या देत असतात..जेव्हा मी व्यवस्थित रेकॉर्डिंग करत नाही, तेव्हा 'हात दिसत नाहीत' अशी सूचना येते. त्यामुळे जरी सोपं वाटत असलं तरी हे काम करताना नीट काळजी घ्यावी लागते. मी जे काम करते आहे, ते यंत्राला कळावं लागतं.श्री नागीरेड्डी रम्याचंद्रा, AIला ट्रेनिंग देणारी गृहिणी.रम्याच्या त्या उपकरणात जमा होणारा डेटा विशिष्ट अॅपद्वारे एआय डेटा कंपनीला पाठवला जातो. या कंपनीती कार्यालयं भारतात, अमेरिकेत आहेत. त्यांच्या ग्राहकांमध्ये अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे, असं कळतं. पण अशाप्रकारे काम करणारी रम्या एकटीच नाही. जगभरातील कित्येक तरुण आता एआयला याप्रकारे प्रशिक्षित करत आहेत. .Premium|Study Room : एआय डेटा सेंटरमुळे भारतामध्ये तंत्रज्ञान क्रांती घडणार!.एआयला प्रशिक्षण देणाऱ्या काही गृहिणी आणि घरगुती कामगार आहेत तर काही लोक कारखान्यांतून हे काम करतात.कारखान्यामध्ये किंवा विशेष स्टुडिओमध्ये याचं रेकॉर्डिंग केलं जातं. त्यासाठी व्हिडिओ ग्लासेस, हेड-माउंटेड कॅमेरे आणि मोशन सेन्सर्सचा वापर केला जातो..objectways नावाच्या कंपनीसाठी हे सगळेजण मुख्यत्त्वे काम करत आहेत. या कंपनीचे संस्थापक आहेत, भारतीय वंशाचे रविशंकर राजालिंगम. कदाचित म्हणूनच ही कंपनी आता भारतीय त्यातही दक्षिण भारतीय कामगारांकडून एआयच्या प्रशिक्षणासाठी डेटा गोळा करते आहे..Objectways ही अमेरिकास्थित AI डेटा सोल्यूशन्स कंपनी असून तिची स्थापना २०१८ मध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभवी व्यावसायिक Ravishankar Rajalingam यांनी केली होती.ही कंपनी AI मॉडेल्ससाठी डेटा अॅनोटेशन, डेटा कलेक्शन आणि human-in-the-loop प्रशिक्षण सेवा पुरवते. अलीकडेच कंपनीने egocentric data आणि humanoid robot training यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम अधिक वाढवले आहे. या माध्यमातून भारतातील कामगार आणि गृहिणींकडून गोळा होणारा first-person data भविष्यातील Physical AI प्रणालींसाठी वापरला जाईल..पण या सगळ्याची गरज काय, असा प्रश्न पडतोच. कंपन्यांना कम्प्युटरऐवजी इतर डेटा का हवा आहे, याचं उत्तर मिळण्यासाठी मानवी रोबोटच्या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवायला हवं. मानवी रोबोट म्हणजे मानवी कामांसाठी माणसाच्या सेवेसाठी वापरले जाणारे रोबोट. २०५० पर्यंत म्हणजे साधारण २५ वर्षांनंतर सुमारे एक अब्जाहून अधिक रोबोट प्रामुख्याने औद्योगिक आणि व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरात आले असतील, असा एक अंदाज आहे. एआयला या डेटाची गरज का लागते?AI आता फक्त कम्प्युटर्स, सॉफ्टवेअर्स किंवा मानवी श्रमविरहित कामांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. एआयला आता सगळ्याप्रकारचा डेटा हवा आहे. कारण एआय चॅटबॉट्स आणि इमेज जनरेटर्स प्रचंड प्रमाणात डिजिटल डेटावर प्रक्रिया करतात, पण प्रत्यक्ष जगात वापरण्यासाठी प्रणाली तयार करणं या सगळ्याहून पूर्णपणे वेगळं आणि आव्हानात्मक आहे. त्यासाठीच गरज असते ती इगोसेंट्रीक डेटा किंवा फर्स्ट पर्सन फुटेजची. .Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी.आपल्याला वाटतं की चॅटजीपीटी, जेमिनायसारख्या एआयला इंटरनेटवरचा मजकूर मिळाला की तो सगळं शिकू शकतो. पण रोबोटला शिकवायचं तर अशी पुस्तकी माहिती कामी येत नाही. रोबोटमधील प्रणालीला काय करायचं आहे, ते इंटरनेटवरून कळू शकतं पण प्रत्यक्षात ती क्रिया कशी करायची हे मानवी वर्तन बघूनच शिकावं लागतं. उदा. 'आंबा काप' अशी सूचना रोबोला मिळाली तर त्याच्यासाठी तो आदेश फारच गुंतागुंतीचा किंवा संदिग्ध असतो. त्याला नेमकं काय करायचं आहे ते पायऱ्या पायऱ्यांत समजावणं गरजेचं असतं.आंबा कुठे आहे?तो पिकलेला आहे की कच्चा?चाकू कसा पकडायचा?किती जोरात हाताचा जोर लावायचा?आंब्याची बाठ कुठे असते?कापलेला तुकडा कुठे ठेवायचा?या आणि अशा अनेक बारीकसारीक टप्प्यांतून, प्रश्नांतून रोबोसाठी प्रणाली तयार केली जाते. .यासाठीच कंपन्या मानवी डेटा गोळा करतायत. कारण प्रत्यक्ष मानवी हालचाली पाहून रोबोना अधिक झटकन समजेल, असं विकासकांना वाटतं..जेव्हा एखादी व्यक्ती डोक्यावर कॅमेरा लावून चहा करते...तेव्हा एआयला तीन गोष्टी शिकायला मिळतात.१. वस्तू ओळखणेमाणूस कप, चमचा, गॅस, भांडे कसं ओळखतो?२. हालचालींचा क्रमचहा करताना आधी कोणती कृती केली जाते. १. पाणी घ्या२. गॅस सुरू करा३. चहा टाका४. दूध घाला३.निर्णय घेणेजर साखर संपली तर?जर कप खाली पडला तर?जर भांडे दुसऱ्या शेल्फवर असेल तर?हे नियम पुस्तकात लिहिलेले नसतात. पण या सूचना माणसाला द्याव्या लागत नाहीत कारण माणूस म्हणून आपला मेंदु परिस्थितीजन्य निर्णय घेण्यासाठी समर्थ असतो. .Premium|AI decision making : एआय आपला शत्रू नाही तर सोबती! मायक्रोसॉफ्टच्या मंचावर रंगली मातबर मॉडेल्सची अनोखी 'बोर्ड मीटिंग'.कोणत्या कंपन्या यामध्ये काम करत आहेत?NVIDIA, Tesla, Figure AI, 1X Technologies यांसारख्या कंपन्या "Physical AI" किंवा "Embodied AI" वर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतायत. कारण त्या एकतर रोबोट तयार करतायत किंवा त्यासाठीच्या प्रणालीवर, यंत्रणेवर खर्च करतायत. यातील काही कंपन्या प्रत्यक्ष मानवसदृश (humanoid) रोबोट तयार करत आहेत, तर काही त्यांना चालवणारे एआय प्लॅटफॉर्म, चिप्स आणि सिम्युलेशन तंत्रज्ञान विकसित करतायत. .Tesla कंपनी Optimus नावाचा humanoid robot विकसित करत आहे. जो कारखान्यातील अनेक कामं लीलया पार पाडेल.Figure AI ही कंपनी पूर्णपणे humanoid robots वरच काम करते. त्यांना कंपन्यांची गोदामं, उत्पादन प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक्स आदी ठिकाणी हे रोबोट्स वापरायचे आहेत.तर 1X Technologies घरगुती वापरासाठी रोबोट तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत..NVIDIA स्वतः मोठ्या प्रमाणावर घरगुती रोबोट विकत नाही. पण ते रोबोट्ससाठीच्या प्रणाली आणि बुद्धिमत्ता तयार करत आहेत. या कंपनीतून AI chips, रोबोट ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म्स, सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर्स, डिजिटल ट्विन्स आदी गोष्टी तयार केल्या जातात.इंटरनेट युजर्सनीच ज्याप्रमाणे सोशल मीडियाला डेटा मिळवून दिला. त्याप्रमाणे भारत आणि इतर विविध देशांतील लोक आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा डेटा देऊन भविष्यातील रोबोट्सना प्रशिक्षण देत आहेत. एआय अर्थव्यवस्थेतील हा नवा कामगार वर्ग म्हणूनच दखलपात्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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